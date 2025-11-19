Після відмови від титулу Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Аналітик видання TalkSport висловив свою думку щодо такого рішення українського боксера, передає 24 Канал із посиланням на сторінку Адама Кеттеролла у соцмережі Х.

Варте уваги Чому Усик відмовився від чемпіонського поясу без бою: що чекає на українця

Як аналітик відреагував на відмову Усика від чемпіонського поясу?

Кеттеролл заявив, що немає нічого проти такого рішення Усика та навіть додав, що цей титул взагалі не був потрібен Олександру. Водночас аналітик залишився розчарований затягуванням часу від українця. На його думку, Усик повинен був відмовитись від поясу значно раніше, аби дати шанс іншим боксерам.

Я не проти того, щоб Усик відмовився від пояса WBO, він йому не потрібен, щоб вважатися найкращим важковаговиком планети. Я просто розчарований тим, що він не зробив цього раніше. Інші бійці заслуговують почути: "І новий" на рингу, а не електронною поштою,

– сказав Кеттеролл.

До слова, Олександр Красюк, колишній промоутер українського чемпіона, у коментарі Sport.ua назвав таке рішення Усика правильним. Він ще раніше запевняв, що не розуміє, навіщо Олександру ризикувати усім заради неприбуткового бою із Фабіо Вордлі.

"Олександр вчинив правильно – бій з Вордлі зараз не несе у собі жодного змісту: ані спортивного, ані медійного, ані комерційного", – сказав Красюк.

Усик може втратити ще один пояс?