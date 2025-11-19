Після відмови від титулу Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Аналітик видання TalkSport висловив свою думку щодо такого рішення українського боксера, передає 24 Канал із посиланням на сторінку Адама Кеттеролла у соцмережі Х.
Варте уваги Чому Усик відмовився від чемпіонського поясу без бою: що чекає на українця
Як аналітик відреагував на відмову Усика від чемпіонського поясу?
Кеттеролл заявив, що немає нічого проти такого рішення Усика та навіть додав, що цей титул взагалі не був потрібен Олександру. Водночас аналітик залишився розчарований затягуванням часу від українця. На його думку, Усик повинен був відмовитись від поясу значно раніше, аби дати шанс іншим боксерам.
Я не проти того, щоб Усик відмовився від пояса WBO, він йому не потрібен, щоб вважатися найкращим важковаговиком планети. Я просто розчарований тим, що він не зробив цього раніше. Інші бійці заслуговують почути: "І новий" на рингу, а не електронною поштою,
– сказав Кеттеролл.
До слова, Олександр Красюк, колишній промоутер українського чемпіона, у коментарі Sport.ua назвав таке рішення Усика правильним. Він ще раніше запевняв, що не розуміє, навіщо Олександру ризикувати усім заради неприбуткового бою із Фабіо Вордлі.
"Олександр вчинив правильно – бій з Вордлі зараз не несе у собі жодного змісту: ані спортивного, ані медійного, ані комерційного", – сказав Красюк.
Усик може втратити ще один пояс?
18 листопада стало відомо, що пояс WBO може стати не останнім, який втратить Усик.
Український боксер особисто відвідає великий з'їзд WBC, який запланований на кінець листопада 2025 року.
Під час заходу Олександр поспілкується із президентом організації Маурісіо Сулейманом, де вони домовляться про подальші плани.
Відзначимо, що тимчасовим чемпіоном WBC є Агіт Кабаєл, який 10 січня 2026 року проведе захист поясу проти непереможного поляка Даміана Книба.
Після цього двобою організація збирається санкціонувати для Усика обов'язковий захист. У разі відмови від бою Олександр втратить титул чемпіона світу.