Із доробку українського боксера може вибути чемпіонський титул за версією WBC. Доля цього поясу залежить від самого Олександра Усика, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Варте уваги Чому Усик відмовився від чемпіонського поясу без бою: що чекає на українця

Чому Усик може звільнити ще один титул?

За інформацією видання, Усик відвідає з'їзд WBC, який запланований на кінець листопада 2025 року. Під час заходу Олександр поспілкується із президентом організації Маурісіо Сулейманом, де вони домовляться про подальші плани українця.

Відзначимо, що тимчасовим чемпіоном по цій лінії є Агіт Кабаєл, у якого запланований захист на 10 січня 2026 року. Суперником німця стане непереможний поляк Даміан Книба. Їх зустріч прийме арена Рудольфа Вебера в Обергаузені (Німеччина), а транслятором вечора боксу стане платформа DAZN.

Після цього поєдинку WBC збирається санкціонувати для Усика обов'язковий захист. У разі відмови від бою Олександр втратить титул чемпіона світу.

Відзначимо, що відмова від поясу WBO зробила із Фабіо Вордлі нового чемпіона світу. До цього британець був тимчасовим чемпіоном по цій лінії. Водночас Усик свідомо знову втратив звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Цікаво, що Олександр Красюк, колишній багаторічний промоутер українця, пояснив у коментарі Sport.ua, чому Усик вирішив звільнити титул.

"Вважаю, що Олександр вчинив правильно – бій з Вордлі зараз не несе у собі жодного змісту: ані спортивного, ані медійного, ані комерційного", – сказав Красюк.

Якою є статистика потенційних суперників Усика?