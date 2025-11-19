После отказа от титула Александр Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Аналитик издания TalkSport высказал свое мнение относительно такого решения украинского боксера, передает 24 Канал со ссылкой на страницу Адама Кеттеролла в соцсети Х.

Как аналитик отреагировал на отказ Усика от чемпионского пояса?

Кэттеролл заявил, что нет ничего против такого решения Усика и даже добавил, что этот титул вообще не был нужен Александру. В то же время аналитик остался разочарован затягиванием времени от украинца. По его мнению, Усик должен был отказаться от пояса значительно раньше, чтобы дать шанс другим боксерам.

Я не против того, чтобы Усик отказался от пояса WBO, он ему не нужен, чтобы считаться лучшим тяжеловесом планеты. Я просто разочарован тем, что он не сделал этого раньше. Другие бойцы заслуживают услышать: "И новый" на ринге, а не по электронной почте,

– сказал Кэттеролл.

К слову, Александр Красюк, бывший промоутер украинского чемпиона, в комментарии Sport.ua назвал такое решение Усика правильным. Он еще раньше уверял, что не понимает, зачем Александру рисковать всем ради неприбыльного боя с Фабио Уордли.

"Александр поступил правильно – бой с Уордли сейчас не несет в себе никакого смысла: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого", – сказал Красюк.

Усик может потерять еще один пояс?