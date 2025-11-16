На кону поєдинку у мексиканському Сан-Луїс-Потосі був пояс чемпіона WBO у напівлегкій вазі, яким володів Рафаель Еспіноса. Для українського боксера це був перший бій за повноцінний титул дивізіону, пише 24 Канал.

Як провів чемпіонський бій українець Хегай?

Мексиканська зірка значно переважав у зрості Хегая – 185 сантиметрів проти 165. Тож у перших раундах Еспіноса обачливо тримав Арнольда на безпечній дистанції, турбуючи його джебами та аперкотами.

У третьому раунді український "Термінатор" почав активніше діяти на рингу. Кілька ударів Хегая досягли цілі. У наступній трихвилинці з носа 33-річного українця почалася кровотеча, а над оком з'явилася гематома.

Однак претендент не здавався на користь чемпіона. У 5-му раунді боксери влаштували яскраву рубку, обмінявшись зустрічними ударами.

У Хегая посилилась кровотеча, яка ускладнювала дихання. Поступово сили почали залишати українського боксера, який не збирався капітулювати. У сьомому раунді Еспіноса хитнув Арнольда, але українець втримався на ногах.

У перерві між 10 та 11 раундами тренер Хегая вирішив зняти свого боксера. Рефері зупинив бій та зарахував дострокову перемогу чемпіону, який захистив свій титул.

