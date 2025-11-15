Суперники провели бій в рамках надважкого дивізіону, абсолютним чемпіоном якого залишається Олександр Усик. Поєдинок Джалолов – Адебайо тривав лише чотири раунди, повідомляє 24 Канал.
Як Усик відреагував на нокаут від Джалолова?
Перед звітним поєдинком потужний нігерієць здобув 14 перемог на профі-рингу, в тому числі 13 – нокаутом. Проте Адебайо нічого не зміг протиставити дворазовому олімпійському чемпіону з Узбекистану.
Джалолов упродовж поєдинку володів перевагою. У четвертому раунді африканець не витримав удару узбека та впав на канвас. Рефері зупинив бій та присудив перемогу Джалолову.
Відео нокауту в бою Джалолов – Адебайо
Після бою Баходір Джалолов сфотографувався з легендами боксу – Олександром Усиком та Теренсом Кроуфордом. Українець та американець були гостями вечора боксу у Ташкенті.
Джалолов попозував з Усиком та Кроуфордом: дивіться відео
Коли Усик повернеться на ринг та хто стане суперником?
Олександр Усик через травму спини зробив невелику паузу в кар'єрі. Після відпочинку та реабілітації абсолютний чемпіон анонсував своє повернення у першій половині 2026 року.
Наразі тривають перемовини з ймовірним суперником Усика. Відомо, що обов'язковим претендентом по лінії WBO є Фабіо Вордлі, який переміг Джозефа Паркера.
Однак у команді Усика не поспішають ухвалювати рішення, адже бій проти Вордлі не принесе значних фінансових прибутків.
Серед ймовірних суперників називався блогер-боксер Джейк Пол. Проте американець за інформацією інсайдера Майка Коппінджера домовився про бій з Ентоні Джошуа.