Ним напередодні став Фабіо Вордлі, проте чимало інсайдерів заявляють, що українця не цікавить це протистояння. Своєю думкою щодо організації їх очного поєдинку поділився Едді Хірн, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

За яких умов Усик поб'ється з Вордлі?

Промоутер прокоментував бажання британського боксера провести бій у його рідному Іпсвічі. Він вважає, що цього точно не станеться та розповів, за якої умови чинний абсолют все ж таки може погодитися на битву проти британця.

За словами Хірна, на цей поєдинок Усик дасть "зелене світло", якщо йому гарантують солідний гонорар. Він назвав мінімальну суму та місця, де її можна зібрати.

Ви повинні дати йому 10 – 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Ви не можете згенерувати це на арені в Іпсвічі. Це має бути Лондон – "Вемблі" або стадіон "Тоттенгем Готспур",

– зазначив промоутер.

Зазначимо, що у випадку відмови Усика від бою, його позбавлять пояса WBO, а Вордлі зі статусу тимчасового чемпіона підвищать до повноцінного, про що напередодні розповів президент організації Густаво Олів'єрі в коментарі для The Ring. У такому разі 30-річний британець ймовірно захищатиме свій титул проти перспективного земляка Мозеса Ітауми.

"У нас є право призначити бій за титул між тимчасовим чемпіоном Вордлі та обов'язковим претендентом Ітаумою. Якщо Олександр Усик з будь-якої причини не вийде на бій з Вордлі, то ми призначаємо його самостійно", – заявив Олів'єрі.

До слова. Сам Олександр Усик поки ніяк не коментує свій можливий бій проти Фабіо Вордлі та не висловлювався про його перемогу над Джозефом Паркером.

Нагадаємо, що раніше Сергій Лапін також заявляв, що хотів би побачити бій Ітаума – Вордлі, а вже його переможець, щоб побився з Усиком. Тож існує ймовірність, що українець дійсно відмовиться від захисту й потім спробує знову зібрати всі титули та стати 4-разовим абсолютом.

Що відомо про можливий бій Усик – Вордлі?