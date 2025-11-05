Им накануне стал Фабио Уордли, однако немало инсайдеров заявляют, что украинца не интересует это противостояние. Своим мнением по организации их очного поединка поделился Эдди Хирн, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

При каких условиях Усик подерется с Уордли?

Промоутер прокомментировал желание британского боксера провести бой в его родном Ипсвиче. Он считает, что этого точно не произойдет и рассказал, при каком условии действующий абсолют все же может согласиться на битву против британца.

По словам Хирна, на этот поединок Усик даст "зеленый свет", если ему гарантируют солидный гонорар. Он назвал минимальную сумму и места, где ее можно собрать.

Вы должны дать ему 10 – 15 миллионов фунтов стерлингов. Вы не можете сгенерировать это на арене в Ипсвиче. Это должен быть Лондон – "Уэмбли" или стадион "Тоттенхэм Хотспур",

– отметил промоутер.

Отметим, что в случае отказа Усика от боя, его лишат пояса WBO, а Уордли из статуса временного чемпиона повысят до полноценного, о чем накануне рассказал президент организации Густаво Оливьери в комментарии для The Ring. В таком случае 30-летний британец вероятно будет защищать свой титул против перспективного земляка Мозеса Итаумы.

"У нас есть право назначить бой за титул между временным чемпионом Уордли и обязательным претендентом Итаумой. Если Александр Усик по какой-либо причине не выйдет на бой с Уордли, то мы назначаем его самостоятельно", – заявил Оливьери.

К слову. Сам Александр Усик пока никак не комментирует свой возможный бой против Фабио Уордли и не высказывался о его победе над Джозефом Паркером.

Напомним, что ранее Сергей Лапин также заявлял, что хотел бы увидеть бой Итаума – Уордли, а уже его победитель, чтобы подрался с Усиком. Поэтому существует вероятность, что украинец действительно откажется от защиты и потом попытается снова собрать все титулы и стать 4-кратным абсолютом.

Что известно о возможном бое Усик – Уордли?