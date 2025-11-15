Соперники провели бой в рамках супертяжелого дивизиона, абсолютным чемпионом которого остается Александр Усик. Поединок Джалолов – Адебайо длился всего четыре раунда, сообщает 24 Канал.
Перед отчетным поединком мощный нигериец одержал 14 побед на профи-ринге, в том числе 13 – нокаутом. Однако Адебайо ничего не смог противопоставить двукратному олимпийскому чемпиону из Узбекистана.
Джалолов на протяжении поединка владел преимуществом. В четвертом раунде африканец не выдержал удара узбека и упал на канвас. Рефери остановил бой и присудил победу Джалолову.
Видео нокаута в бою Джалолов – Адебайо
После боя Баходир Джалолов сфотографировался с легендами бокса – Александром Усиком и Теренсом Кроуфордом. Украинец и американец были гостями вечера бокса в Ташкенте.
Джалолов попозировал с Усиком и Кроуфордом: смотрите видео
Когда Усик вернется на ринг и кто станет соперником?
- Александр Усик из-за травмы спины сделал небольшую паузу в карьере. После отдыха и реабилитации абсолютный чемпион анонсировал свое возвращение в первой половине 2026 года.
- Сейчас продолжаются переговоры с вероятным соперником Усика. Известно, что обязательным претендентом по линии WBO является Фабио Уордли, который победил Джозефа Паркера.
- Однако в команде Усика не спешат принимать решение, ведь бой против Уордли не принесет значительных финансовых прибылей.
- Среди вероятных соперников назывался блогер-боксер Джейк Пол. Однако американец по информации инсайдера Майка Коппинджера договорился о бое с Энтони Джошуа.