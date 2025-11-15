В соцсетях авторитетного журнала The Ring появилось видео борьбы Александра Усика и Теренса Кроуфорда. Во время дружеского спарринга непобедимый американский боксер имел традиционную кавказскую папаху, пишет 24 Канал.
Украинский абсолютный чемпион мира решил забавно уклониться, вспомнив при этом российского бывшего бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, которого часто можно было увидеть в папахе.
Брат, стой. Я – двое Хабибов,
– сказал Усик в сторону Кроуфорда.
Эти слова изрядно развеселили Теренса и завершили шуточный спарринг.
Видео борьбы Усика и Кроуфорда
Интересно, что Усик не стал конкретизировать фамилию Хабиба, назвав только имя. Однако в The Ring уточнили, какого именно Хабиба украинец имел в виду. Речь шла непосредственно о российском бывшем чемпионе UFC Нурмагомедове.
Отметим, что Усик и Кроуфорд на память сделали совместные фото, которые появилась на странице Теренса в инстаграме.
Мой брат,
– с теплотой подписал фото Теренс.
Американский "Охотник" с особым уважением относится к Усику.
Отметим, что Усик и Кроуфорд были почетными гостями на вечере бокса LIFT Promotions в Ташкенте (Узбекистан). В главном бою боксерского события узбекский боксер Баходир Жалолов одолел представителя Нигерии Соломона Адебайо.
Какие последние новости об Александре Усике?
Была информация, что Усик уже начал тренировочный лагерь в Испании к своему следующему бою, которого он до сих пор официально не получил.
Промоутер Эдди Хирн рассказывал, что в лагере Усика уже поработал его клиент Энтони Джошуа.
Фабио Уордли благодаря своей победе над Джозефом Паркером стал обязательным претендентом на поединок против непобедимого украинца. Однако такое противостояние может не привлечь Александра, который не захочет рисковать всем ради неприбыльного боя. Если боксер из Крыма откажется от такой встречи, то потеряет чемпионский пояс WBO.
В то же время британский боксер Диллиан Уайт в комментарии Sky Sports рассказал, что Усик согласится на встречу с Уордли.
Интересно, что Энди Руис выразил желание провести бой с Усиком, на что получил положительный ответ от украинца.