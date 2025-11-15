В соцсетях авторитетного журнала The Ring появилось видео борьбы Александра Усика и Теренса Кроуфорда. Во время дружеского спарринга непобедимый американский боксер имел традиционную кавказскую папаху, пишет 24 Канал.

Какого россиянина упомянул в своем разговоре Усик?

Украинский абсолютный чемпион мира решил забавно уклониться, вспомнив при этом российского бывшего бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, которого часто можно было увидеть в папахе.

Брат, стой. Я – двое Хабибов,

– сказал Усик в сторону Кроуфорда.

Эти слова изрядно развеселили Теренса и завершили шуточный спарринг.

Видео борьбы Усика и Кроуфорда

Интересно, что Усик не стал конкретизировать фамилию Хабиба, назвав только имя. Однако в The Ring уточнили, какого именно Хабиба украинец имел в виду. Речь шла непосредственно о российском бывшем чемпионе UFC Нурмагомедове.

Отметим, что Усик и Кроуфорд на память сделали совместные фото, которые появилась на странице Теренса в инстаграме.

Мой брат,

– с теплотой подписал фото Теренс.

Американский "Охотник" с особым уважением относится к Усику.

Отметим, что Усик и Кроуфорд были почетными гостями на вечере бокса LIFT Promotions в Ташкенте (Узбекистан). В главном бою боксерского события узбекский боксер Баходир Жалолов одолел представителя Нигерии Соломона Адебайо.

