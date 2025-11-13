Екатерина Усик будет защищать диссертацию в Харьковском университете внутренних дел (ХНУВД). Жена украинского чемпиона при условии положительной защиты получит степень доктора философии, пишет 24 Канал со ссылкой на портал NAQA.Svr.

Интересно Одного миллиарда мало: Усик назвал сумму, которую мечтает заработать в бизнесе

Что известно о диссертации Екатерины Усик?

Как сообщает портал Информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, защита работы будет по специальности психология (юридическая психология).

Тема исследования Екатерины Усик – "Неакадемические виды интеллекта как факторы преодоления стресса полицейскими в условиях войны".

Напомним, что в марте 2025 года Александр Усик успешно защитил диссертацию, став доктором философии. Интересно, что защита работы титулованного боксера состоялся в этом же университете, где и будет защищаться его жена Екатерина. Абсолютный чемпион мира получил научную степень в области права с темой: "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".

Почему Усика критиковали за защиту диссертации?