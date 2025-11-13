Екатерина Усик будет защищать диссертацию в Харьковском университете внутренних дел (ХНУВД). Жена украинского чемпиона при условии положительной защиты получит степень доктора философии, пишет 24 Канал со ссылкой на портал NAQA.Svr.
Что известно о диссертации Екатерины Усик?
Как сообщает портал Информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, защита работы будет по специальности психология (юридическая психология).
Тема исследования Екатерины Усик – "Неакадемические виды интеллекта как факторы преодоления стресса полицейскими в условиях войны".
Напомним, что в марте 2025 года Александр Усик успешно защитил диссертацию, став доктором философии. Интересно, что защита работы титулованного боксера состоялся в этом же университете, где и будет защищаться его жена Екатерина. Абсолютный чемпион мира получил научную степень в области права с темой: "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".
Почему Усика критиковали за защиту диссертации?
- После успешной защиты на боксера набросились ученые. Они обвинили Усика в фальсификации источников информации и академическом мошенничестве. Об этом заговорил бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов на своей странице в фейсбуке.
- А вот уже координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светлана Вовк отметила,, что Усик не придерживался академической добродетели. Она обратилась к боксеру с вопросом: "Зачем вам нужно обесценивать украинскую науку таким поступком?". Она назвала получение степени Александра "фейковым", заметив, что боксер присоединится к списку ложных ученых, которые грабят бюджет Украины.