Александр Усик наперекор скептикам стал боксером номер один в мире. Такие же амбициозные цели украинский чемпион ставит перед собой в бизнесе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Legion Real Estate.

Читайте также Усик впервые рассказал о спортивном центре, который построил в Украине

Сколько денег планирует заработать Усик?

Звездный боксер планирует стать таким же успешным бизнесменом и заработать огромные средства.

"Амбиции в бизнесе? Очень огромные. Заработать, чтобы у меня было 17 миллиардов долларов.

18? 17 мне хватит. Самое главное – это что-то делать. У каждого мужчины должно быть ремесло. И у каждого человека, в принципе, должно быть какое-то ремесло, чем он будет заниматься. То, что будет ему нравиться, то что будет приносить ему и хлебушек, и радость, и вокруг себя он будет строить. Каждый человек должен это иметь", – отметил Усик.

Абсолютный чемпион назвал главный фактор, благодаря которому он достигнет успеха в бизнесе.

"Если у меня в спорте, слава Богу, получилось... Вы же знаете, почему у меня получается? Потому что я фартовый, мне постоянно везет. "Да он везучий же". Вот мне просто везет.

Моя стихия в спорте, я из этого вышел, я живу этим много лет. Когда заканчивается профессиональный спорт, ты все равно никуда не деваешься. Ты будешь работать или в нем там, или где-то рядом. Но хочется еще что-то делать", – заметил Усик.

Что известно о бизнесе Усика?