Катерина Усик захищатиме дисертацію у Харківському університеті внутрішніх справ (ХНУВС). Дружина українського чемпіона за умови позитивного захисту здобуде ступінь доктора філософії, пише 24 Канал із посиланням на портал NAQA.Svr.

Що відомо про дисертацію Катерини Усик?

Як повідомляє портал Інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, захист роботи буде за спеціальністю психологія (юридична психологія).

Тема дослідження Катерини Усик – "Неакадемічні види інтелекту як чинники подолання стресу поліцейськими в умовах війни".

Нагадаємо, що у березні 2025 року Олександр Усик успішно захистив дисертацію, ставши доктором філософії. Цікаво, що захист роботи титулованого боксера відбувся у цьому ж університеті, де й захищатиметься його дружина Катерина. Абсолютний чемпіон світу здобув науковий ступінь у галузі права з темою: "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".

Чому Усика критикували за захист дисертації?