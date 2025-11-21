Інші українські боксери зазнали регресу. Одразу двоє бійців Денис Берінчик та Арнольд Хегай вилетіли із топ-15 рейтингу WBO, пише 24 Канал із посиланням на Світову боксерську організацію.
Які позиції українських боксерів у рейтингу WBO?
Берінчик втратив 11-те місце, а Хегай – 9-те. Також невеликого регресу зазнав Сергія Богачук, який опустився із 4-ї на 5-ту сходинку.
Нагадаємо, що Хегай 16 листопада провів чемпіонський бій проти Рафаеля Еспіноси. Вже у середині поєдинку в українця відкрилась кровотеча, яка загострилась ще більше після зіткнення боксерів головами. У 8-му раунді лікар дозволив Арнольду продовжити бій, але на 11-й чемпіонський раунд український боксер вже не вийшов. Наставник вирішив не ризикувати здоров'ям свого підопічного та зняв його із двобою.
Єдиний представник України, який покращив свою позицію, став Карен Чухаджян, підійнявшись у топ-3.
Що далі чекає на Усика?
Така відмова від поясу дала Усику змогу втекти від неприбуткового бою проти Фабіо Вордлі. Боксери можуть зійтись у ринзі лише у випадку, якщо українець захоче повернути собі звання абсолютного чемпіона світу.
При цьому видання The Sun повідомило, що такий крок від Олександра наблизив його до трилогії із Тайсоном Ф'юрі.
Цікаво, що британські журналісти негативно відреагували на рішення про відмову від титулу українця. Британці вважають, що Усик затягнув із цим рішенням, підставивши світовий бокс і зокрема Джозефа Паркера.
Також йому приписували битву із Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Але останній вже відмовився від двобою із Френком Санчесом, яка могла його знову звести із Усиком.
Була інформація, що Усик може втратити ще один чемпіонський пояс. Мова йде про WBC, де тимчасовим чемпіоном є німець Агіт Кабаєл.