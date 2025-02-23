Накануне боксерского шоу в Эр-Рияде Александр Усик посетил матч с участием Аль-Насра, за который играет знаменитый Криштиану Роналду. Кроме того, украинский чемпион успел пообщаться с живой легендой мирового футбола, пишет 24 Канал.

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Усик сделал Роналду футбольный подарок

Александр Усик опубликовал совместное фото с португальским нападающим Аль-Насра. Украинец, который имеет действующий контракт с житомирским Полесьем, подарил Роналду свою футболку с номером 17 и автографом.

Теплые разговоры с великим чемпионом! Всегда учимся друг у друга, делимся опытом и наслаждаемся моментом. Уважение Криштиану за его преданность и образ мышления. До встречи, друг!,

– написал Усик в своем инстаграме.

Усик подписал футболку для Роналду / фото из инстаграма боксера

Напомним, что Александр Усик с июля 2023 года находится на контракте в житомирском Полесье. Чемпион мира по боксу провел за "волков" лишь один матч в рамках товарищеского турнира Winter Cup в начале 2022 года.

Усик мечтает сыграть за Полесье в матче против киевского Динамо, за которое болел с детства. Во втором круге чемпионата УПЛ этот поединок состоится в 28 туре. Базовая дата поединка – 10 мая.