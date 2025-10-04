Абсолютный чемпион мира Александр Усик присоединился к восстановлению музея Романа Шухевича во Львове. Это важная инициатива для сохранения исторической памяти украинцев.

Александр Усик призвал поддержать инициативу по восстановлению музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Благотворительный фонд Александра Усика.

Как Усик поможет в восстановлении музея Шухевича?

Трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу передал на благотворительный аукцион свои боксерские перчатки. Кроме того, Усик сделал донат в 100 тысяч гривен.

"Отдаем дань прошлому для того, чтобы наше будущее было светлым", – сказал Усик в обращении.

Усик призвал участвовать в восстановлении музея Шухевича: смотрите видео

Мэр Львова Андрей Садовый поблагодарил Александра Усика за поддержку важного дела.

"Спасибо Александру и его команде за поддержку. Россия воюет не только против людей – она уничтожает нашу память и самоидентичность как народа. Поэтому восстановление музея Шухевича – это также важная часть нашей борьбы за Независимость," – говорится в заявлении Андрея Садового.

Как Россия разрушила музей Шухевича?

В новогоднюю ночь 2024 года российские террористы атаковали "шахедами" Львов. В результате падения беспилотника был полностью разрушен музей Романа Шухевича.

На месте исторического памятника остались только одна стена и куча кирпичей. Были уничтожены 16 памятников музейного фонда: стол, кресла, фортепиано, на котором играл Шухевич. К счастью, около 600 экспонатов было эвакуировано в начале полномасштабного вторжения.

Мэр города Львова Андрей Садовый в феврале 2024 года объявил конкурс на проект здания. Победил вариант Андрея Лесюка, который предложил воссоздать исторический облик здания, используя уцелевшие аутентичные элементы.

