Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик приєднався до відновлення музею Романа Шухевича у Львові. Це важлива ініціатива для збереження історичної пам'яті українців.

Олександр Усик закликав підтримати ініціативу з відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Благодійний фонд Олександра Усика.

Як Усик допоможе у відновленні музею Шухевича?

Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу передав на благодійний аукціон свої боксерські рукавички. Крім того, Усик зробив донат у 100 тисяч гривень.

"Віддаємо данину минулому для того, щоб наше майбутнє було світлим", – сказав Усик у зверненні.

Усик закликав долучатися до відновлення музею Шухевича: дивіться відео

Мер Львова Андрій Садовий подякував Олександру Усику за підтримку важливої справи.

"Дякую Олександру та його команді за підтримку. Росія воює не лише проти людей – вона знищує нашу пам’ять і самоідентичність як народу. Тому відновлення музею Шухевича – це також важлива частина нашої боротьби за Незалежність," – йдеться у заяві Андрія Садового.

Як Росія зруйнувала музей Шухевича?

У новорічну ніч 2024 року російські терористи атакували "шахедами" Львів. Внаслідок падіння безпілотника було повністю зруйновано музей Романа Шухевича.

На місці історичної пам'ятки залишилися лише одна стіна та купа цегли. Були знищені 16 пам'яток музейного фонду: стіл, крісла, фортепіано, на якому грав Шухевич. На щастя, близько 600 експонатів було евакуйовано на початку повномасштабного вторгнення.

Мер міста Львова Андрій Садовий у лютому 2024 року оголосив конкурс на проєкт будівлі. Переміг варіант Андрія Лесюка, який запропонував відтворити історичний вигляд будівлі, використовуючи вцілілі автентичні елементи.

