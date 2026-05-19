Усик – Верховен: появилось расписание мероприятий и когда состоится бой
- Бой между Александром Усиком и Рико Верховеном состоится 23 мая в Гизе на временной арене возле пирамид.
- Александр Усик имеет профессиональный рекорд 24 победы без поражений, а Рико Верховен является непобедимым чемпионом кикбоксинга GLORY.
Уже совсем скоро состоится один из самых ожидаемых боев года. Это поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном.
Этот бой привлекает большое внимание, ведь на ринг выходят представители двух разных видов спорта: бокса и кикбоксинга. Журнал Ring Magazine уже опубликовал расписание событий этого поединка.
Какое расписание боя Усик – Верховен?
Официальные трансляции главных событий боксерского уикенда стартуют в четверг, 21 мая, в 21:00 по киевскому времени с пресс-конференции участников шоу.
Расписание медиасобытий и боев (по киевскому времени):
Четверг, 21 мая, 21:00 – Официальная пресс-конференция. Эфир на Ring Magazine.
Пятница, 22 мая, 20:00 – Церемониальное взвешивание боксеров. Трансляция на Ring Magazine.
Суббота, 23 мая, 18:00 – Старт предварительных поединков (андеркард). Эфир на Ring Magazine.
Суббота, 23 мая, 21:00 – Главный кард вечера. Эксклюзивная трансляция на платформе DAZN.
Напоминаем! В Украине бой Александра Усика против Рико Верховена можно будет посмотреть на Киевстар ТВ, который также будет транслировать пресс-конференцию и церемонию взвешивания.
Что известно о бое?
Оба бойца уже завершили свои тренировочные сборы и прибыли в Египет для финальной подготовки. Поединок состоится 23 мая, на уникальной временной арене под открытым небом в Гизе, возведенной на фоне знаменитых египетских пирамид. Шоу носит официальное название "Glory in Giza".
Поединок будет проходить по классическим правилам профессионального бокса – 12 раундов по 3 минуты.
В андеркарде вечера также выступит украинский боксер Даниэль Лапин, который встретится с французом Бенджамином Мендесом Тани.
Какие достижения у Александра Усика?
Он остается непобежденным боксером с профессиональным рекордом 24 победы (15 нокаутом) и 0 поражений. Он получил золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне 2012 года, где запомнился миру выполнением гопака прямо на ринге, а также завоевал золото чемпионата мира 2011 года и чемпионата Европы 2008 года.
В карьере он дважды побеждал Энтони Джошуа, а также дважды одолел Тайсона Фьюри. Свой последний бой провел 19 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли", где в напряженном реванше нокаутировал британца Даниэля Дюбуа, после чего сделал паузу в выступлениях почти на десять месяцев.
Кто такой Рико Верховен?
Он получил мировую известность как многолетний и непобедимый чемпион самой престижной мировой организации кикбоксинга GLORY в тяжелом весе, удерживая титул более 12 лет (4420 дней). Он также имеет успешный опыт в кинематографе, в частности снимался в голливудских фильмах вместе с легендарным Жан-Клодом Ван Даммом.
Свою единственную официальную встречу на профессиональном боксерском ринге Верховен провел более 12 лет назад, в 2014 году, и во втором раунде уверенно нокаутировал венгерского боксера Яноша Финферу. Хотя его боксерский опыт ограничен, для боя против Усика он привлек британского тренера Питера Фьюри, дядю Тайсона Фьюри.
В ММА Верховен также дебютировал с победой, одолев опытного кикбоксера и бойца ММА Хесди Гергеса техническим нокаутом в пятом раунде.