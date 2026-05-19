Цей бій привертає велику увагу, адже на ринг виходять представники двох різних видів спорту: боксу та кікбоксингу. Журнал Ring Magazine уже опублікував розклад подій цього поєдинку.

Дивіться також Чи можна подивитися бій Усик – Верховен безкоштовно в Україні

Який розклад бою Усик – Верховен?

Офіційні трансляції головних подій боксерського вікенду стартують у четвер, 21 травня, о 21:00 за київським часом із пресконференції учасників шоу.

Розклад медіаподій та боїв (за київським часом):

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Четвер, 21 травня, 21:00 – Офіційна пресконференція. Ефір на Ring Magazine.

П'ятниця, 22 травня, 20:00 – Церемоніальне зважування боксерів. Трансляція на Ring Magazine.

Субота, 23 травня, 18:00 – Старт попередніх поєдинків (андеркард). Ефір на Ring Magazine.

Субота, 23 травня, 21:00 – Головний кард вечора. Ексклюзивна трансляція на платформі DAZN.

Нагадуємо! В Україні бій Олександра Усика проти Ріко Верховена можна буде подивитися на Київстар ТБ, який також транслюватиме пресконференцію та церемонію зважування.

Що відомо про бій?

Обидва бійці вже завершили свої тренувальні збори та прибули до Єгипту для фінальної підготовки. Поєдинок відбудеться 23 травня, на унікальній тимчасовій арені просто неба в Гізі, зведеній на фоні знаменитих єгипетських пірамід. Шоу носить офіційну назву "Glory in Giza".

Поєдинок проходитиме за класичними правилами професійного боксу – 12 раундів по 3 хвилини.

У андеркарді вечора також виступить український боксер Даніель Лапін, який зустрінеться з французом Бенджаміном Мендесом Тані.

Які досягнення в Олександра Усика?

Він залишається непереможеним боксером із професійним рекордом 24 перемоги (15 нокаутом) та 0 поразок. Він здобув золоту медаль на Олімпіаді в Лондоні 2012 року, де запам'ятався світу виконанням гопака прямо на рингу, а також завоював золото чемпіонату світу 2011 року та чемпіонату Європи 2008 року.

У кар'єрі він двічі перемагав Ентоні Джошуа, а також двічі здолав Тайсона Ф'юрі. Свій останній бій провів 19 липня 2025 року на лондонському "Вемблі", де в напруженому реванші нокаутував британця Даніеля Дюбуа, після чого зробив паузу у виступах майже на десять місяців.

Хто такий Ріко Верховен?

Він здобув світову популярність як багаторічний і непереможний чемпіон найпрестижнішої світової організації кікбоксингу GLORY у важкій вазі, утримуючи титул понад 12 років (4420 днів). Він також має успішний досвід у кінематографі, зокрема знімався у голлівудських фільмах разом із легендарним Жан-Клодом Ван Даммом.

Свою єдину офіційну зустріч на професійному боксерському рингу Верховен провів понад 12 років тому, у 2014 році, і в другому раунді впевнено нокаутував угорського боксера Яноша Фінферу. Хоча його боксерський досвід обмежений, для бою проти Усика він залучив британського тренера Пітера Ф'юрі, дядька Тайсона Ф'юрі.

У ММА Верховен також дебютував з перемогою, здолавши досвідченого кікбоксера та бійця ММА Хесді Гергеса технічним нокаутом у п'ятому раунді.