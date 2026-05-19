Суперник українця більше відомий як кікбоксер, проте бій відбудеться за правилами боксу. Унікальним стане місце проведення – арена просто біля давніх єгипетських пірамід у Гізі, пише 24 Канал.
Дивіться також Аншлаг біля пірамід: на бій Усика вже майже не потрапити
Хто транслюватиме поєдинок Усик – Верховен?
Глобальним власником телевізійних прав виступає компанія DAZN. Перегляд на їхній фірмовій платформі потребуватиме оплати за принципом pay-per-view. Вартість перегляду бою в Україні складатиме 913 гривень.
Українським транслятором бою буде платформа Київстар ТБ. Подивитися бій Усик – Верховен зможуть власники підписки Преміум HD, яка коштує 200 гривень на місяць. Для перегляду ОТТ-платформа створила окремий телеканал, на якому буде також демонструватись пресконференція боксерів та офіційна процедура зважування.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Переглянути бій Усик – Верховен безкоштовно на офіційних ресурсах неможливо.
Які ще поєдинки відбудуться в карді вечора в Гізі?
Перед головною подією вечора організатори підготували доволі довгий та насичений андеркард, у якому відбудеться також бій українця Даніеля Лапіна.
Андеркард бою Усик – Верховен
- Гамза Шираз (Велика Британія) — Алем Бегіч (Німеччина)
- Джек Каттералл (Велика Британія) — Шахрам Гіясов (Узбекистан)
- Френк Санчес (Куба) — Річард Торрез-молодший (США)
- Мізукі Хірута (Японія) — Маї Соліман (Австралія)
- Даніель Лапін (Україна) — Бенджамін Мендес Тані (Франція)
- Басем Мамдух (Єгипет) — Джамар Теллі (США)
- Султан Альмохаммед (Саудівська Аравія) — Діді Імпракс (Індонезія)
- Махмуд Мубарак (Єгипет) — Алі Серункуга (Уганда)
- Омар Хікал (Єгипет) — Майкл Калвалья (Кенія)