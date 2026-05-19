Соперник украинца больше известен как кикбоксер, однако бой состоится по правилам бокса. Уникальным станет место проведения – арена прямо возле древних египетских пирамид в Гизе, пишет 24 Канал.

Кто будет транслировать поединок Усик – Верховен?

Глобальным владельцем телевизионных прав выступает компания DAZN. Просмотр на их фирменной платформе потребует оплаты по принципу pay-per-view. Стоимость просмотра боя в Украине составит 913 гривен.

Украинским транслятором боя будет платформа Киевстар ТВ. Посмотреть бой Усик – Верховен смогут владельцы подписки Премиум HD, которая стоит 200 гривен в месяц. Для просмотра ОТТ-платформа создала отдельный телеканал, на котором будет также демонстрироваться пресс-конференция боксеров и официальная процедура взвешивания.

Посмотреть бой Усик – Верховен бесплатно на официальных ресурсах невозможно.

Какие еще поединки состоятся в карде вечера в Гизе?

Перед главным событием вечера организаторы подготовили довольно длинный и насыщенный андеркард, в котором состоится также бой украинца Даниэля Лапина.

Андеркард боя Усик – Верховен