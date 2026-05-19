Соперник украинца больше известен как кикбоксер, однако бой состоится по правилам бокса. Уникальным станет место проведения – арена прямо возле древних египетских пирамид в Гизе, пишет 24 Канал.
Смотрите также Аншлаг у пирамид: на бой Усика уже почти не попасть
Кто будет транслировать поединок Усик – Верховен?
Глобальным владельцем телевизионных прав выступает компания DAZN. Просмотр на их фирменной платформе потребует оплаты по принципу pay-per-view. Стоимость просмотра боя в Украине составит 913 гривен.
Украинским транслятором боя будет платформа Киевстар ТВ. Посмотреть бой Усик – Верховен смогут владельцы подписки Премиум HD, которая стоит 200 гривен в месяц. Для просмотра ОТТ-платформа создала отдельный телеканал, на котором будет также демонстрироваться пресс-конференция боксеров и официальная процедура взвешивания.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Посмотреть бой Усик – Верховен бесплатно на официальных ресурсах невозможно.
Какие еще поединки состоятся в карде вечера в Гизе?
Перед главным событием вечера организаторы подготовили довольно длинный и насыщенный андеркард, в котором состоится также бой украинца Даниэля Лапина.
Андеркард боя Усик – Верховен
- Гамза Шираз (Великобритания) - Алем Бегич (Германия)
- Джек Каттералл (Великобритания) - Шахрам Гиясов (Узбекистан)
- Фрэнк Санчес (Куба) - Ричард Торрез-младший (США)
- Мизуки Хирута (Япония) - Маи Солиман (Австралия)
- Даниэль Лапин (Украина) - Бенджамин Мендес Тани (Франция)
- Басем Мамдух (Египет) - Джамар Телли (США)
- Султан Альмохаммед (Саудовская Аравия) - Диди Импракс (Индонезия)
- Махмуд Мубарак (Египет) - Али Серункуга (Уганда)
- Омар Хикал (Египет) - Майкл Калвалья (Кения)