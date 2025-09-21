Абсолютный чемпион мира Александр Усик имел мегауспешную карьеру в любителях. Украинец завоевал на этом уровне все возможные трофеи.

В английском Ливерпуле завершился чемпионат мира по боксу, который впервые проходил под эгидой организации World Boxing. Соревнования посетил Александр Усик, который поддержал украинских боксеров, пишет 24 Канал со ссылкой на Exceed Boxing.

К теме Чемпионат мира по боксу-2025: результаты украинцев: результаты украинцев

Какие впечатления Усика от чемпионата мира-2025?

Трехкратный абсолютный чемпион мира был поражен организацией турнира. Эти соревнования станут хорошей школой для боксеров, которые планируют в дальнейшем выступать в профессионалах.

"Мы, когда с женой ехали сюда, она говорит: "Нет ностальгии?". Я говорю: "Да я еще действующий спортсмен. Особо ностальгии нет". Но когда я приехал уже на соревнования, посмотрел – все то же самое. Но немного формат изменился. Они под музыку выходят, экраны, там лица, то есть представление спортсмена. Круто. Невероятно.

Это начало. Кто из ребят желает потом попробовать себя в профессиональном боксе – это невероятное начало. Это такой любительский путь невероятный, воспоминания крутые с командой", – рассказал Усик.

Как Усик стал чемпионом Европы в 2008 году?

В 2008 году в том же Ливерпуле проходил чемпионат Европы по боксу. На турнире успешно выступила сборная Украины, которая завоевала четыре "золота". Одним из триумфаторов соревнований стал Александр Усик, который в финале победил белоруса Сергея Корнеева.

Мы приехали сюда невероятной командой, вывезли отсюда четыре золота, одну бронзу. Серебра у нас даже не было, мне кажется. Да, четыре золота и одну бронзу мы забрали. Нормально соседей наших нагатили здесь,

– поделился приятными воспоминаниями Усик.

Отметим, что на Евро-2008 чемпионами стали: Василий Ломаченко, Иван Сенай, Георгий Чигаев, Александр Усик. Бронзовым призером соревнований стал Роман Капитоненко.

Ранее сообщалось, что боксерская организация WBO предоставила Александру Усику 90-дневную отсрочку на переговоры о следующем бое.

Как сборная Украины выступила на ЧМ-2025?