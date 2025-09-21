Нормально сусідів наших нагатили: Усик пригадав, як виграв "золото" чемпіонату Європи
- Олександр Усик відвідав чемпіонат світу з боксу в Ліверпулі, де високо оцінив організацію турніру.
- На чемпіонаті світу-2025 єдину медаль для України здобув Данило Жасан, який став бронзовим призером у ваговій категорії до 85 кг.
Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик мав мегауспішну кар'єру в аматорах. Українець завоював на цьому рівні усі можливі трофеї.
В англійському Ліверпулі завершився чемпіонат світу з боксу, який вперше проходив під егідою організації World Boxing. Змагання відвідав Олександр Усик, який підтримав українських боксерів, пише 24 Канал з посиланням на Exceed Boxing.
Які враження Усика від чемпіонату світу-2025?
Триразовий абсолютний чемпіон світу був вражений організацією турніру. Ці змагання стануть гарною школою для боксерів, які планують надалі виступати у професіоналах.
"Ми, коли з дружиною їхали сюди, вона каже: "Немає ностальгії?". Я кажу: "Та я ще діючий спортсмен. Особливо ностальгії немає". Але коли я приїхав уже на змагання, подивився – все те саме. Але трохи формат змінився. Вони під музику виходять, екрани, там обличчя, тобто представлення спортсмена. Кул. Неймовірно.
Це початок. Хто з хлопців бажає потім спробувати себе в професійному боксі – це неймовірний початок. Це такий аматорський шлях неймовірний, спогади круті з командою", – розповів Усик.
Як Усик став чемпіоном Європи у 2008 році?
У 2008 році в тому ж Ліверпулі проходив чемпіонат Європи з боксу. На турнірі успішно виступила збірна України, яка здобула чотири "золота". Одним з тріумфаторів змагань став Олександр Усик, який у фіналі переміг білоруса Сергія Корнєєва.
Ми приїхали сюди неймовірною командою, вивезли звідси чотири золота, одну бронзу. Срібла у нас навіть не було, мені здається. Так, чотири золота й одну бронзу ми забрали. Нормально сусідів наших нагатили тут,
– поділився приємними спогадами Усик.
Зазначимо, що на Євро-2008 чемпіонами стали: Василь Ломаченко, Іван Сенай, Георгій Чигаєв, Олександр Усик. Бронзовим призером змагань став Роман Капітоненко.
Як збірна України виступила на ЧС-2025?
На чемпіонаті світу в Ліверпулі збірну України представляли 20 спортсменів (10 у чоловічій команді і 10 у жіночій). Турнір пропустив олімпійський чемпіон Олександр Хижняк, який продовжує відновлення після операції.
Єдину медаль для "синьо-жовтих" здобув Данило Жасан, який виступав у ваговій категорії до 85 кілограмів. У півфіналі українець поступився британцю Тігану Стотту, ставши бронзовим призером ЧС-2025.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу голова Асоціації боксу України Андрій Котельник підсумував виступ наших боксерів на світовому форумі.