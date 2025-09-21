Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик мав мегауспішну кар'єру в аматорах. Українець завоював на цьому рівні усі можливі трофеї.

В англійському Ліверпулі завершився чемпіонат світу з боксу, який вперше проходив під егідою організації World Boxing. Змагання відвідав Олександр Усик, який підтримав українських боксерів, пише 24 Канал з посиланням на Exceed Boxing.

До теми Чемпіонат світу з боксу-2025: результати українців

Які враження Усика від чемпіонату світу-2025?

Триразовий абсолютний чемпіон світу був вражений організацією турніру. Ці змагання стануть гарною школою для боксерів, які планують надалі виступати у професіоналах.

"Ми, коли з дружиною їхали сюди, вона каже: "Немає ностальгії?". Я кажу: "Та я ще діючий спортсмен. Особливо ностальгії немає". Але коли я приїхав уже на змагання, подивився – все те саме. Але трохи формат змінився. Вони під музику виходять, екрани, там обличчя, тобто представлення спортсмена. Кул. Неймовірно.

Це початок. Хто з хлопців бажає потім спробувати себе в професійному боксі – це неймовірний початок. Це такий аматорський шлях неймовірний, спогади круті з командою", – розповів Усик.

Як Усик став чемпіоном Європи у 2008 році?

У 2008 році в тому ж Ліверпулі проходив чемпіонат Європи з боксу. На турнірі успішно виступила збірна України, яка здобула чотири "золота". Одним з тріумфаторів змагань став Олександр Усик, який у фіналі переміг білоруса Сергія Корнєєва.

Ми приїхали сюди неймовірною командою, вивезли звідси чотири золота, одну бронзу. Срібла у нас навіть не було, мені здається. Так, чотири золота й одну бронзу ми забрали. Нормально сусідів наших нагатили тут,

– поділився приємними спогадами Усик.

Зазначимо, що на Євро-2008 чемпіонами стали: Василь Ломаченко, Іван Сенай, Георгій Чигаєв, Олександр Усик. Бронзовим призером змагань став Роман Капітоненко.

Раніше повідомлялося, що боксерська організація WBO надала Олександру Усику 90-денну відстрочку на перемовини про наступний бій.

Як збірна України виступила на ЧС-2025?