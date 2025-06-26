"Он похож на Месси": Усик составил футбольную команду из пяти боксеров
- Александр Усик принял участие в челлендже, где составлял футбольную команду из пяти боксеров.
- В нее вошли два легких бойца и три супертяжа.
В спорте в последнее время приобретают популярность разнообразные челленджи. В одном из таких накануне принял участие Александр Усик.
Ему надо было выбрать пятерых боксеров в свою футбольную команду. Украинский чемпион подобрал довольно интересный состав, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.
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Футбольная команда из боксеров от Усика
Обладатель поясов WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе решил создать сбалансированную команду. В ней нашлось место двум довольно легким бойцам и трем супертяжам.
Что интересно, против двух боксеров Александр Усик дрался, а одного из них поставил на ворота.
Ломаченко, потому что он хороший футболист, похож на Месси... Тайсон Фьюри, голкипер – Дерек Чисора, Мэнни Пакьяо... И я – потому что это моя команда,
– сказал Усик.
Усик составил футбольную дрим-тим из боксеров: смотрите видео
К слову. Сейчас украинский боксер готовится к битве за абсолют, которая состоится уже 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Его соперником будет обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа.
Напомним, что накануне Александр Усик опередил Леннокса Льюиса в рейтинге самых старших чемпионов мира в истории хевивейта. Сейчас украинец располагается на шестой строчке.