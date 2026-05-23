Господствующий чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик нашел время для встречи с энергетиками, которые защищали наше государство в российско-украинской войне, а затем вернулись к гражданской профессии. Об этом сообщил официальный сайт компании ДТЭК.

Что известно о встрече Усика с бывшими военнослужащими?

Событие состоялось 22 мая в египетском Каире, куда пришли украинские ветераны. Чемпион отметил важность работы, которую выполняют сотрудники энергетической компании.

Моя победа – это чемпионские пояса. Их победа – это свет в дома людей. Много раз дрался все 12 раундов. Они держат свет уже пятый год. Я дрался против сильнейших, и они борются против настоящей тьмы. Я готовлюсь к бою месяцами, а они ежедневно просыпаются, готовясь к бою за свет,

– сказал Усик.

В пресс-службе ДТЭК добавили, что 39-летний боксер неоднократно посещал энергетические объекты и общался с людьми, которые там работают.

Встреча Усика с ветеранами в Каире: смотрите видео

Уникальные кадры. Так проходила встреча Александра Усика с ветеранами российско-украинской войны, которые вернулись на работу в ДТЭК



Успехов во время сегодняшнего боя, Чемпион!



Большая благодарность всем защитникам и защитницам Украины. pic.twitter.com/FdG3sTqjUV - ДТЭК (@DTEK_Ukraine) 23 мая, 2026

Отметим, что в тот же день, 22 мая, состоялась официальная церемония взвешивания перед поединком Александр Усик – Рико Верховен. Претендент из Нидерландов показал на весах 117,3 килограмма против 105,8 килограмма у Усика.

Что нужно знать о бое украинца в Гизе?

Вечером 23 мая Александр будет отстаивать все свои пояса в супертяжелом весе (более 90,7 килограмма). Рико Верховен будет претендовать только на титул WBC. Если голландец сумеет одержать победу – WBA и IBF станут вакантными.

В Украине бой будет показывать сервис "Киевстар ТВ". В Польше и Чехии этот бой с украинскими комментариями можно посмотреть на MEGOGO.