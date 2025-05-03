Усик ответил на вопрос, в чем сходство Путина и Гитлера
- Александр Усик сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером, осуждая действия российского лидера в Украине.
- Усик призвал Путина остановить агрессию, подчеркивая, что российские атаки на гражданские объекты не являются военной инфраструктурой.
Четвертый год продолжается полномасштабная война против Украины, которую начал российский диктатор Владимир Путин. Своими действиями глава Кремля напоминает нацистского лидера Адольфа Гитлера.
Обладатель титулов WBC, IBO, WBA и WBO Александр Усик поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине. Он сравнил его с Адольфом Гитлером, который начал Вторую мировую войну, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Пирсу Моргану.
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сик призвал Путина остановиться
Чемпион мира по боксу рассказал, как российская армия ежедневно бомбит жилые дома и гражданскую инфраструктуру Украины, называя их военными объектами.
"Похожи ли Путин и Гитлер? Да, безусловно, это правда. Потому что когда ракета летит в дом – это дом, а не военная инфраструктура, это не армия. Это просто дом. Там живут дети, бабушки, дедушки... А россияне говорят: "Это военный объект". Вы сумасшедшие?
У меня много видео, очень много видео. Не только Киев – Донецк, Кривой Рог, Харьков, Запорожье, Луганск – очень много, и это не военная инфраструктура. Это дома, больницы, театры, магазины, рынки. Безумие.
Мое послание Путину? У меня нет послания. Пожалуйста, остановись", – сказал Усик.
Ранее Усик обратился к президенту США Дональду Трампу. Боксер попросил политика остановить войну в Украине и не отдавать россиянам украинские территории.
Напомним, что 19 июля 2025 года Александр Усик проведет второй бой против Даниэля Дюбуа. Боксеры в очном противостоянии определят абсолютного чемпиона мира.