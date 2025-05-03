Усик ответил на вопрос, в чем сходство Путина и Гитлера

Четвертый год продолжается полномасштабная война против Украины, которую начал российский диктатор Владимир Путин. Своими действиями глава Кремля напоминает нацистского лидера Адольфа Гитлера.

Обладатель титулов WBC, IBO, WBA и WBO Александр Усик поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине. Он сравнил его с Адольфом Гитлером, который начал Вторую мировую войну, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Пирсу Моргану.

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сик призвал Путина остановиться

Чемпион мира по боксу рассказал, как российская армия ежедневно бомбит жилые дома и гражданскую инфраструктуру Украины, называя их военными объектами.

"Похожи ли Путин и Гитлер? Да, безусловно, это правда. Потому что когда ракета летит в дом – это дом, а не военная инфраструктура, это не армия. Это просто дом. Там живут дети, бабушки, дедушки... А россияне говорят: "Это военный объект". Вы сумасшедшие?

У меня много видео, очень много видео. Не только Киев – Донецк, Кривой Рог, Харьков, Запорожье, Луганск – очень много, и это не военная инфраструктура. Это дома, больницы, театры, магазины, рынки. Безумие.

Мое послание Путину? У меня нет послания. Пожалуйста, остановись", – сказал Усик.

Ранее Усик обратился к президенту США Дональду Трампу. Боксер попросил политика остановить войну в Украине и не отдавать россиянам украинские территории.

Напомним, что 19 июля 2025 года Александр Усик проведет второй бой против Даниэля Дюбуа. Боксеры в очном противостоянии определят абсолютного чемпиона мира.