Усик рискует потерять звание абсолютного чемпиона мира: в чем причина

В субботу, 19 июля, Александр Усик во второй раз дрался против Даниэля Дюбуа. На кону реванша между украинским боксером и представителем Великобритании были все пояса королевского дивизиона.

Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа и объединил все титулы супертяжелого веса, став во второй раз абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Однако украинский боксер может остаться без титула, сообщает 24 канал.

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Почему Усик может остаться без титула?

Александр Усик может снова потерять звание абсолютного чемпиона мира. Причина в том, что Джозеф Паркер является главным претендентом на титул WBO, которым владеет украинский боксер.

Еще до проведения реванша Всемирная боксерская организация обязала Усика провести бой с Паркером за титул WBO. По просьбе украинского боксера бой с новозеландцем был отсрочен.

Теперь после реванша против Даниэля Дюбуа Александр Усик должен как можно быстрее провести бой с Джозефом Паркером. В противном случае Король хевивейта останется без титула и потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

К слову. В мае 2024 года Александр Усик побил Тайсона Фьюри, став впервые "абсолютом" в супертяжелом весе. Однако украинский боксер вынужденно отдал титул IBF, который разыграли Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер.

Ранее сообщали, что Джейк Пол бросил вызов Александру Усику после реванша с Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер уже провел взгляд с американским блогером и бойцом.