Олександр Усик здолав Даніеля Дюбуа та об'єднав усі титули надважкої ваги, ставши вдруге абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Проте український боксер може залишитись без титулу, повідомляє 24 канал.

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Чому Усик може залишитись без титулу?

Олександр Узик може знову втратити звання абсолютного чемпіона світу. Причина у тому, що Джозеф Паркер є головним претендентом на титул WBO, який володіє український боксер.

Ще до проведення реваншу Всесвітня боксерська організація зобов'язала Усика провести бій з Паркером за титул WBO. На прохання українського боксера бій із новозеландцем було відтерміновано.

Тепер після реваншу проти Даніеля Дюбуа Олександр Усик повинен якнайшвидше провести бій з Джозефом Паркером. У інакшому випадку Король хевівейту залишиться без титулу та втратить звання абсолютного чемпіона світу.

До слова. У травні 2024 року Олександр Усик побив Тайсона Ф'юрі, ставши вперше "абсолютом" у надважкій вазі. Однак український боксер вимушено віддав титул IBF, який розіграли Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер.

Раніше повідомляли, що Джейк Пол кинув виклик Олександру Усику після реваншу із Даніелем Дюбуа. Український боксер вже провів погляд з американським блогером та бійцем.