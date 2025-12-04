"Позволит войти в историю": непобедимый боксер рассказал, зачем Усику бой против Уайлдера
- Александр Усик планирует бой против Деонтея Уайлдера в 2026 году.
- Александр Грицив высказался относительно вероятного поединка Усик – Уайлдер.
Александр Усик ошеломил заявлением о желании провести бой против Деонтея Уайлдера. Украинский чемпион планирует подраться с "Бронзовым бомбардировщиком" в 2026 году.
В команде звездного американского боксера положительно отреагировали на такое желание Александра Усика. Украинский боксер Александр Грыцив в эксклюзивном комментарии 24 Канала поделился своим мнением относительно боя Усика против Деонтея Уайлдера.
Что сказал Грицев о бое Усик – Уайлдер?
По его словам, такой поединок положительно повлияет на популярность Усика в США, которая уже и так достигла высокого уровня. 26-летний украинский боксер назвал Уайлдера "одним из сильнейших супертяжей современной эпохи".
Грицив рассказал, что именно принесет Усику вероятная победа над "Бронзовым бомбардировщиком".
Для Усика бой с Уайлдером нужен для увеличения узнаваемости на американском рынке. Ведь Деонтей там очень популярен и победа над ним увеличит количество болельщиков Александра на этом континенте. Также Уайлдер является одним из сильнейших супертяжей современной эпохи, а победа над ним позволит Усику войти в историю, побив всех трех самых популярных тяжей современности: Джошуа, Фьюри, Уайлдер,
– сказал Грыцив.
Отметим, что Грыцив уже 13 декабря вернется в ринг. Во Львове Александр проведет защиту пояса WBC Francophone в бриджервейте против опытного 38-летнего земляка Сергея Радченко. Их лобовой бой возглавит вечер бокса во Львовском цирке. Напомним, что пояс WBC Francophone львовянин получил благодаря победе над немцем Радом Рашидом (в марте 2025-го).
Что Усик сказал о желании подраться с Уайлдером?
В интервью Boxing King Media украинец заявил, что пока не собирается вешать перчатки на гвоздь. Еще раньше Александр заверил, что хочет боксировать до 41-го года. Усик рассказал, что кандидатура Уайлдера является для него первым приоритетом.
"Нет, я продолжаю драться. В следующем году я хочу провести бой с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно. Этот парень – чемпион мира, очень известный и сильный боксер. Он является одним из величайших супертяжей за последние 10 лет", – сказал Усик.
Что известно о вероятном бое Усик – Уайлдер?
Сам Уайлдер и его команда положительно отреагировали на желание Усика. Они теперь не исключают варианта проведения боя против непобедимого украинца в следующем 2026 году.
После чего издание World Boxing News сообщило, что переговоры между командами боксеров уже стартовали.
Появились два варианта проведения боя. Первый из них то, что поединок может состояться в феврале – марте в Эр-Рияде (столице Саудовской Аравии), а второй – апрель в США (Лас-Вегас или Нью-Йорк).
Всемирный боксерский совет (WBC) хочет поддержать эту битву. Это может означать, что победитель Усик – Уайлдер может выйти на Агита Кабаэла. Правда, немцу еще нужно защитить звание временного чемпиона по версии WBC в ближайшем поединке против непобедимого поляка Дамиана Кныбы (10 января 2026 года).