"Позволит войти в историю": непобедимый боксер рассказал, зачем Усику бой против Уайлдера

Александр Усик ошеломил заявлением о желании провести бой против Деонтея Уайлдера. Украинский чемпион планирует подраться с "Бронзовым бомбардировщиком" в 2026 году.

В команде звездного американского боксера положительно отреагировали на такое желание Александра Усика. Украинский боксер Александр Грыцив в эксклюзивном комментарии 24 Канала поделился своим мнением относительно боя Усика против Деонтея Уайлдера.

Что сказал Грицев о бое Усик – Уайлдер?

По его словам, такой поединок положительно повлияет на популярность Усика в США, которая уже и так достигла высокого уровня. 26-летний украинский боксер назвал Уайлдера "одним из сильнейших супертяжей современной эпохи".

Грицив рассказал, что именно принесет Усику вероятная победа над "Бронзовым бомбардировщиком".

Для Усика бой с Уайлдером нужен для увеличения узнаваемости на американском рынке. Ведь Деонтей там очень популярен и победа над ним увеличит количество болельщиков Александра на этом континенте. Также Уайлдер является одним из сильнейших супертяжей современной эпохи, а победа над ним позволит Усику войти в историю, побив всех трех самых популярных тяжей современности: Джошуа, Фьюри, Уайлдер,

– сказал Грыцив.

Отметим, что Грыцив уже 13 декабря вернется в ринг. Во Львове Александр проведет защиту пояса WBC Francophone в бриджервейте против опытного 38-летнего земляка Сергея Радченко. Их лобовой бой возглавит вечер бокса во Львовском цирке. Напомним, что пояс WBC Francophone львовянин получил благодаря победе над немцем Радом Рашидом (в марте 2025-го).

Что Усик сказал о желании подраться с Уайлдером?

В интервью Boxing King Media украинец заявил, что пока не собирается вешать перчатки на гвоздь. Еще раньше Александр заверил, что хочет боксировать до 41-го года. Усик рассказал, что кандидатура Уайлдера является для него первым приоритетом.

"Нет, я продолжаю драться. В следующем году я хочу провести бой с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно. Этот парень – чемпион мира, очень известный и сильный боксер. Он является одним из величайших супертяжей за последние 10 лет", – сказал Усик.

Что известно о вероятном бое Усик – Уайлдер?