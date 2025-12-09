Усик – Уайлдер: экс-чемпион мира оценил шансы боксеров в очном противостоянии

Александр Усик в последний раз выходил на ринг в июле. Он победил Даниэля Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

После этого он отказался защищать пояс WBO, вместо этого анонсировал бой против Деонтея Уайлдера. Своим мнением относительно этого противостояния поделился новозеландский боксер Джозеф Паркер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Что сказал Паркер о бое Усик – Уайлдер?

Бывший чемпион мира в хевивейте фаворитом в поединке звездных супертяжей считает Усика. При этом он подчеркнул, что американец имеет нокаутирующий удар, поэтому его точно нельзя списывать со счетов, ведь панчер всегда имеет свой шанс на победу.

Уайлдер всегда имеет шанс. У него всегда есть этот солидный удар правой. На самом деле здесь все зависит от Усика – захочет ли он стоять там и быть пойманным ударом правой, или захочет выйти и показать свои боксерские навыки. Если Усик продемонстрирует то же, что он показывал в предыдущих боях – у него будут отличные шансы,

– сказал Паркер.

Отметим, что долгое время именно новозеландец был обязательным претендентом на бой против Усика за пояс WBO. Однако он уступил Фабио Уордли, после чего украинец признался, что был готов драться с Паркером, а противостояние с британцем ему неинтересно, поэтому и освободил титул.

Что известно о бое Усик – Уайлдер?

Александр долгое время держал информационную тишину относительно своих планов. Он ее прервал во время одного из интервью, заявив, что для него приоритетным соперником является именно опытный американский панчер.

В команде Уайлдера сразу отреагировали на эту информацию и заявили, что им интересно такое развитие событий. В то же время WBC согласилась санкционировать этот бой, как добровольную защиту пояса Усиком, поэтому на кону будет стоять чемпионский титул.

Пока неизвестно, когда должна состояться эта статусная битва. Однако инсайдер Лэнс Пагмайр отметил, что ее проведут в первой половине 2026 года и назвал наиболее вероятные места – Лас-Вегас и Техас.

Что известно о Деонтее Уайлдере?