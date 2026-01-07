"Кто знает, что будет, если ему удастся попасть": промоутер назвал фаворита боя Усик – Уайлдер

Александр Усик близок к бою против Деонтея Уайлдера. Сейчас стороны боксеров ведут переговоры относительно очного противостояния.

Промоутер Фрэнк Уоррен высказал свое мнение относительно вероятной битвы Усик – Уайлдер. Основатель компании Queensberry Promotions не уверен, в каких кондициях подойдет американский боксер к бою против непобедимого украинца, передает 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

Интересно Усик ответил, планирует ли стать президентом Украины

Что сказал Уоррен о бое Усик – Уайлдер?

Известный функционер назвал Уайлдера замечательным панчером, который очень похож на британца Даниэля Дюбуа, которого Александр Усик дважды побеждал. Уоррен заявил, что накануне поединка именно украинец является фаворитом данного противостояния.

Не знаю. Честно говоря, я не знаю, что у него осталось, но он умеет бить. Великолепный панчер, похож на Даниэля Дюбуа. Он мощный панчер. Кто знает, что будет, если ему удастся попасть? Усик – очень-очень хороший боксер. Как мы все знаем, он тоже может бить, и он делает это чрезвычайно хорошо. Но перед этим боем он является фаворитом, не так ли,

– сказал промоутер.

Отметим, что в бою против Уайлдера Усик запросил провести добровольную защиту пояса WBC. На что в боксерской организации дали "добро". Сергей Лапин, директор команды украинского боксера, рассказал, что именно такой "зеленый свет" от президента WBC Маурисио Сулеймана позволит Усику сохранить свои другие чемпионские пояса.

"Да, это именно те решения, которых мы ожидали. Они сохраняют спортивный принцип и позволяют двигаться вперед без ненужных уступок", – ответил Лапин в комментарии World Boxing News.

Какой прогноз на противостояние сделал Льюис?

Легендарный Леннокс Льюис уже также высказал свое мнение относительно возможного противостояния Усика против Уайлдера. Культовый бывший боксер сделал ставку на украинца и добавил, что для Александра этот поединок не будет трудной задачей.

"Я думаю, Усик слишком большой боксер, чтобы проиграть этот поединок. Считаю, что это будет легкий бой для Усика. Все хотят увидеть этот бой, но Усик выиграет без вопросов", – цитирует слова Льюиса портал Boxing News Online.

Что известно о вероятной битве Усик – Уайлдер?