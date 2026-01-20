"Он еще с такими не дрался": звезда бокса спрогнозировал Усику первое поражение в карьере

Александр Усик в последний раз проводил поединок в июле. Он завоевал звание абсолютного чемпиона мира, одолев Даниэля Дюбуа.

Украинец до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. По мнению бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Джеймса Тони, эта серия завершится уже в следующем бою действующего короля хевивейта, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESNEWS.

Что сказал Тони о следующей битве Усика?

Пока не было официально объявлено о следующем поединке Александра. Однако почти не остается сомнений, что он проведет его против Деонтея Уайлдера за пояс WBC.

Практически все эксперты и фанаты убеждены, что Усик одержит убедительную победу, но Тони не разделяет такое мнение. Он выразил уверенность, что его земляк одолеет украинца, еще и сделает это досрочно.

Если этот бой состоится, то Уайлдер его нокаутирует. Усик хороший боец, но он не подготовлен к этому. Кто еще будет так выбрасывать по нему удары? Он еще с такими не дрался,

– сказал экс-чемпион.

Что известно о бое Усик – Уайлдер?

В конце осени Александр во время интервью неожиданно анонсировал свой следующий бой после длительной информационной тишины. Он заявил, что для него приоритетным соперником является "Бронзовый бомбардировщик".

Стороны сразу начали вести переговоры об организации поединка, ведь обе в нем заинтересованы. Ожидалось, что он состоится весной, однако сейчас появляется немало инсайдов, что боксеры будут драться летом.

Одним из основных вариантов места проведения битвы рассматривается Сан-Франциско, где организаторы планируют грандиозное шоу бокса 11 июля с установлением исторического рекорда посещаемости. В нем поединок Усик – Уайлдер может возглавить кард.

