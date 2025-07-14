Боксерская реакция спасла Усика от деревьев: забавное видео из Лондона разорвало сеть

Александр Усик в первый день медианедели имел насыщенную программу. Украинский чемпион успел совершить прогулку по улицам Лондона.

Чемпиона мира по боксу Александра Усика вместе с его директором Сергеем Лапиным посадили на крышу автобуса для экскурсии по Лондону. Компанию спортсмену также составили фоторепортеры, пишет 24 Канал.

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Как Усик спасался от веток деревьев в Лондоне?

Организаторы эффектной фотосессии не учли только один фактор – деревья, которые растут вдоль улицы. Усику и Лапину пришлось постоянно приседать и уклоняться, чтобы ветки не попали по лицу.

Александру понравилась такая импровизированная разминка и он даже поймал кураж. Усик эффектно демонстрировал боксерские скиллы, которые помогали ему удержаться на автобусе.

Видео поездки Усика по Лондону

Ранее мы сообщали, что Александр Усик побывал на презентации воссозданной мозаики "Боривитер" из Мариуполя. Во время речи боксер отметил, что Россия уничтожает украинскую культуру.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будут стоять все основные пояса супертяжелого дивизиона.