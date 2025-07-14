Чемпіона світу з боксу Олександра Усика разом з його директором Сергієм Лапіним посадили на дах автобуса для екскурсії Лондоном. Компанію спортсмену також склали фоторепортери, пише 24 Канал.

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Як Усик рятувався від гілок дерев у Лондоні?

Організатори ефектної фотосесії не врахували лише один фактор – дерева, які ростуть вздовж вулиці. Усику та Лапіну довелося постійно присідати та ухилятися, щоб гілки не потрапили по обличчю.

Олександру сподобалася така імпровізована розминка і він навіть спіймав кураж. Усик ефектно демонстрував боксерські скіли, які допомагали йому втриматися на автобусі.

Відео поїздки Усика по Лондону

Раніше ми повідомляли, що Олександр Усик побував на презентації відтвореної мозаїки "Боривітер" з Маріуполя. Під час промови боксер наголосив, що Росія знищує українську культуру.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону стоятимуть усі основні пояси надважкого дивізіону.