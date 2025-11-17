Промоутер слив детали потенциального боя Усик – Уордли

Александр Усик до сих пор официально не получил свой следующий бой. Известный промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, ведутся ли переговоры между командами Усика и обязательного претендента на противостояние Фабио Уордли.

Авторитетный функционер сообщил, что все дело затягивания поединка из-за Александра Усика. Несмотря на это Фрэнк Уоррен заверил, что совсем скоро WBO санкционирует бой Усика против Фабио Уордли, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Boxing Social.

Что сказал Уоррен о бое Усик – Уордли?

Промоутер считает, что этот поединок является неизбежным. Уоррен рассказал, если Усик откажется от этой встречи, то Уордли автоматически станет чемпионом мира. Однако такой ход событий не устраивает Фабио, который хочет благодаря победному бою добыть чемпионский пояс.

Он хочет драться, чтобы стать чемпионом мира. Он временный чемпион. Он победил супертяжеловеса номер два в мире, и сделал это драматично. Он опасен в любой момент боя. Он может проиграть все 12 раундов, но изменить все благодаря той силе, которую он имеет,

– заявил Уоррен.

Британский непобедимый боксер верит в то, что получит бой против абсолютного чемпиона мира в хевивейте. В то же время Фабио уверен в своих силах и том, что сможет нанести украинцу первое поражение в его карьере на профи-ринге.

"Все просто. Я надеюсь и верю, что Усик – человек слова и я получу бой. Я стал обязательным претендентом, а команда Усика до боя с Паркером говорила, что они готовы драться с победителем. Так что надеюсь на 2026 год. Конечно, нельзя недооценивать Усика. Все знают, насколько он классный и талантливый боксер. Однако я верю в себя", – слова Уордли процитировало издание Sky Sports.

Что известно о потенциальном поединке Усик – Уордли?