Авторитетний функціонер повідомив, що вся справа затягування поєдинку через Олександра Усика. Попри це Френк Воррен запевнив, що зовсім скоро WBO санкціонує бій Усика проти Фабіо Вордлі, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Boxing Social.

Що сказав Воррен про бій Усик – Вордлі?

Промоутер вважає, що цей двобій є неминучим. Воррен розповів, якщо Усик відмовиться від цієї зустрічі, то Вордлі автоматично стане чемпіоном світу. Однак такий хід подій не влаштовує Фабіо, який хоче завдяки переможному бою здобути чемпіонський пояс.

Він хоче битися, щоб стати чемпіоном світу. Він тимчасовий чемпіон. Він переміг надважковаговика номер два у світі, і зробив це драматично. Він небезпечний у будь-який момент бою. Він може програти усі 12 раундів, але змінити все завдяки тій силі, яку він має,

– заявив Воррен.

Британський непереможний боксер вірить у те, що отримає бій проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Водночас Фабіо впевнений у своїх силах та тому, що зможе завдати українцю першої поразки у його кар'єрі на профі-рингу.

"Все просто. Я сподіваюся і вірю, що Усик – людина слова і я отримаю бій. Я став обов'язковим претендентом, а команда Усика до бою з Паркером говорила, що вони готові битися з переможцем. Тож сподіваюся на 2026 рік. Звичайно, не можна недооцінювати Усика. Усі знають, наскільки він класний і талановитий боксер. Однак я вірю в себе", – слова Вордлі процитувало видання Sky Sports.

Що відомо про потенційний двобій Усик – Вордлі?