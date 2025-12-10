"Мы бы продали билеты на стадион": промоутер объяснил, почему Усик не хочет драться с Уордли

Александр Усик должен был драться против Фабио Уордли за титул WBO. Однако украинский боксер отказался от чемпионского пояса, который в итоге перешел к британскому боксеру.

Фрэнк Уоррен объяснил отсутствие интереса Усика к поединку с Уордли. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Почему Усик не хочет драться с Уордли?

Промоутер отметил, что Усик говорил о том, что будет драться с победителем боя между Джозефом Паркером и Фабио Уордли. Однако после победы британца украинский чемпион отказался.

Уоррен заявил, что Усик сделал все, что от него просили. А теперь он выбирает поединки с точки риска и вознаграждения, как может получить.

По моему мнению, он считает, что риск за вознаграждение не оправдан. Хотя я верю, что мы бы продали билеты на футбольный стадион на этот бой. Вы вспомните, 25 тысяч в Ипсвиче в дождливый вечер пришли на Фабио. Если бы он был с Усиком, мы бы заполнили Тоттенхэм. Поэтому увидим, что будет дальше,

– сказал Уоррен.

Напомним, что позже Усик объяснил, почему отказался от титула чемпиона мира по версии WBO.

Почему Усик отказался от титула WBO?

Украинский боксер в интервью Boxing King Media отметил, что есть спорт, а также бизнес. И если бы победил Паркер он бы бился с ним, а Уордли ему неинтересен.

Есть спорт и есть бизнес. Если бы выиграл Паркер, для меня это было бы интересно. Выиграл Уордли – для меня это не интересно. Говорю как есть. Хорошо, забирайте пояс, боксируйте, возможно, позже мы подеремся вместе в большом поединке. Я думаю так", – высказался боксер.

Что известно о будущем Усика?