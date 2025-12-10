"Ми б продали квитки на стадіон": промоутер пояснив, чому Усик не хоче битися з Вордлі

Олександр Усик повинен був битися проти Фабіо Вордлі за титул WBO. Проте український боксер відмовився від чемпіонського поясу, який зрештою перейшов до британського боксера.

Френк Воррен пояснив відсутність інтересу Усика до поєдинку з Вордлі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Чому Усик не хоче битися з Вордлі?

Промоутер наголосив, що Усик говорив про те, що битиметься з переможцем бою між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі. Проте після перемоги британця український чемпіон відмовився.

Воррен заявив, що Усик зробив усе, що від нього просили. А тепер він обирає поєдинки з точки ризику та винагороди, як може отримати.

На мою думку, він вважає, що ризик за винагороду не виправданий. Хоча я вірю, що ми б продали квитки на футбольний стадіон на цей бій. Ви згадайте, 25 тисяч в Іпсвічі в дощовий вечір прийшли на Фабіо. Якби він був з Усиком, ми б заповнили Тоттенгем. Тож побачимо, що буде далі,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що пізніше Усик пояснив, чому відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO.

Чому Усик відмовився від титулу WBO?

Український боксер в інтерв'ю Boxing King Media наголосив, що є спорт, а також є бізнес. І якщо б переміг Паркер він би бився з ним, а Вордлі йому нецікавий.

Є спорт і є бізнес. Якщо б виграв Паркер, для мене це було б цікаво. Виграв Вордлі – для мене це не цікаво. Кажу як є. Добре, забирайте пояс, боксуйте, можливо, пізніше ми поб’ємося разом у великому поєдинку. Я думаю так", – висловився боксер.

Що відомо про майбутнє Усика?