В среду, 27 августа, Александр Усик вместе с женой Екатериной устроили закрытое благотворительное мероприятие. Целью боксера было собрать средства на помощь детям из Николаева, которые потеряли родителей.

На благотворительном вечере Александра Усика выступали приглашенные звезды украинского шоубизнеса. Майрис Бриедис раскритиковал боксера из-за вечеринки, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу экс-чемпиона мира в соцсети Х.

Читайте также Усик покорил сцену зажигательным танцем под выступление Дорофеевой: видео с перформансом боксера

Что сказал Бриедис о вечеринке Усика?

Бывший латвийский боксер на своей странице в соцсети Х высказался относительно вечеринки Александра Усика. Майрис Бриедис заявил, что не видит поводов для празднования, пока в Украине продолжается война.

Видимо, Бриедис решил не разбираться для чего Александр Усик устроил мероприятие. Однако 40-летний латвиец не забыл о том, чтобы похвалить себя и рассказать всем о том, какой он хороший.

Неужели война уже закончилась, что можно устраивать такие публичные праздники? Пока у меня нет повода для празднования. Я, как депутат, думаю о своем народе и бесплатно тренирую соотечественников, чтобы наша страна была сильной. Пока причины для танцев не вижу,

– написал Бриедис.

Майрис Бриедис также опубликовал видео, где Александр Усик выступает с Иво Бобулом. Украинский артист исполнял песню "Разговор с тобой", а абсолютный чемпион мира пел вместе с ним в один микрофон.

Усик поет с Бобулом: смотрите видео

Что известно о Бриедисе?