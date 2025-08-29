"Невже війна закінчилася": ексчемпіон світу розкритикував Усика за гучну вечірку
- Олександр Усик організував благодійний захід для збору коштів на допомогу дітям з Миколаєва, які втратили батьків.
- Майріс Брієдіс розкритикував Усика за вечірку під час війни, наголошуючи на невідповідності таких заходів у теперішніх умовах.
У середу, 27 серпня, Олександр Усик разом з дружиною Катериною влаштували закритий благодійний захід. Метою боксера було зібрати кошти на допомогу дітям з Миколаєва, які втратили батьків.
На благодійному вечорі Олександра Усика виступали запрошені зірки українського шоубізнесу. Майріс Брієдіс розкритикував боксера через вечірку, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку ексчемпіона світу у соцмережі Х.
Що сказав Брієдіс про вечірку Усика?
Колишній латвійський боксер на своїй сторінці у соцмережі Х висловився щодо вечірки Олександра Усика. Майріс Брієдіс заявив, що не бачить приводів для святкування, поки в Україні триває війна.
Мабуть, Брієдіс вирішив не розбиратися задля чого Олександр Усик влаштував захід. Однак 40-річний латвієць не забув про те, щоб похвалити себе та розповісти усім про те, який він хороший.
Невже війна вже закінчилася, що можна влаштовувати такі публічні свята? Поки що в мене немає приводу для святкування. Я, як депутат, думаю про свій народ і безкоштовно треную співвітчизників, щоб наша країна була сильною. Поки причини для танців не бачу,
– написав Брієдіс.
Майріс Брієдіс також опублікував відео, де Олександр Усик виступає з Іво Бобулом. Український артист виконував пісню "Розмова з тобою", а абсолютний чемпіон світу співав разом з ним в один мікрофон.
Усик співає з Бобулом: дивіться відео
Що відомо про Брієдіса?
- 6 вересня 2024 року Майріс Брієдіс розповів про поїздку в Україну, заявиши, що чимала кількість людей у нашій країні не розуміє, що відбувається навколо.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Майріс Брієдіс опублікував допис, у якому не засудив агресію та дії Володимира Путіна.
- У лютому 2023 року Брієдіс зустрівся з Віталієм Кличком, мером Києва, передавши генератор в одну зі столичних шкіл.
- Олександр Усик у 2018 році роздільним рішенням суддів переміг латвійського боксера.