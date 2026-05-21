Четверг в Гизе – день пресс-конференции, местом для проведения которой стал Большой египетский музей. Перед тем, как выйти к прессе, боксеры провели дуэль взглядов, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Слава в Гизе": расписание мероприятий перед боем Александра Усика и Рико Верховена

Как состоялась дуэль взглядов Усика и Верховена?

Как пишет DAZN Boxing в сети X, на официальные мероприятия Александр Усик прибыл в роскошном костюме пергаментного цвета с золотыми нитями, который стилизован под наряд знатных египтян древней эпохи. Узор на груди украинца складывается в трезубец.

Во время движения Александра в зал проведения пресс-конференции его путь пересекся с Рико Верховеном. Именно так, фактически за кулисами, и состоялась дуэль взглядов, за которой пристально следили камеры мировых СМИ.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Что известно о поединке Александра Усика и Рико Верховена?

Как пишет Ring Magazine, Александр Усик собирается провести свой 9-й поединок в супертяжелом весе и, без сомнения, самый необычный, ведь соперником является человек, который лишь однажды в жизни поднимался в ринг, чтобы принять участие в боксерской дуэли.

Рико Верховен является признанным королем кикбоксинга, это даже является его официальным прозвищем, но его качества как боксера остаются огромной загадкой. Голландец имеет преимущество в весе и росте, а также надеется на помощь тренера Питера Фьюри, который в свое время помог своему племяннику Тайсону сбить с Олимпа мирового бокса Владимира Кличко.

Уникальность боя в субботу заключается не только в различных бэкграундах боксеров, но и в месте проведения. Специально для этого события площадку вблизи египетских пирамид Гизы превратили в арену, которая будет полностью заполнена.