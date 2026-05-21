Четвер у Гізі – день пресконференції, місцем для проведення якої став Великий єгипетський музей. Перед тим, як вийти до преси, боксери провели дуель поглядів, пише 24 Канал.

Дивіться також "Слава у Гізі": розклад заходів перед боєм Олександра Усика і Ріко Верховена

Як відбулася дуель поглядів Усика та Верховена?

Як пише DAZN Boxing у мережі X, на офіційні заходи Олександр Усик прибув у розкішному костюмі пергаментного кольору із золотими нитками, який стилізовано під вбрання знатних єгиптян давньої епохи. Візерунок на грудях українця складається у тризуб.

Під час руху Олександра до зали проведення пресконференції його шлях перетнувся з Ріко Верховеном. Саме так, фактично за лаштунками, і відбулася дуель поглядів, за якою пильно стежили камери світових ЗМІ.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Що відомо про поєдинок Олександра Усика і Ріко Верховена?

Як пише Ring Magazine, Олександр Усик збирається провести свій 9-ий поєдинок у надважкій вазі і, без сумніву, найбільш незвичний, адже суперником є людина, яка лише одного разу у житті підіймалася у ринг, щоб взяти участь у боксерській дуелі.

Ріко Верховен є визнаним королем кікбоксінгу, це навіть є його офіційним прізвиськом, але його якості як боксера залишаються величезною загадкою. Нідерландець має перевагу у вазі і зрості, а також сподівається на допомогу тренера Пітера Ф'юрі, який свого часу допоміг своєму племіннику Тайсону збити з Олімпу світового боксу Володимира Кличка.

Унікальність бою у суботу полягає не лише у різних бекграундах боксерів, але й у місці проведення. Спеціально для цієї події майданчик поблизу єгипетських пірамід Гізи перетворили на арену, яка буде повністю заповнена.