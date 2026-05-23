Как посмотреть бой Усика на "Киевстар ТВ": пошаговая инструкция

Первый поединок Александра Усика в 2026 году запланирован на 23 мая и состоится в Египте, недалеко от пирамид Гизы. Его соперником станет нидерландский кикбоксер Рико Верховен.

В Украине этот бой покажет платформа "Киевстар ТВ". 24 Канал опубликует инструкцию, как его посмотреть.

Где смотреть бой Усик – Верховен?

Абсолютно без лишних сложностей, главный поединок с участием Усика против Верховена будет доступен для просмотра онлайн через сервис Киевстар.

Организаторы напоминают: чтобы подключиться к трансляции, достаточно нескольких простых шагов:

войти в сервис с любого устройства, используя номер телефона или лицевой счет

выбрать пакет "Премиум HD" в разделе подписок

при наличии "Суперсилы" – можно обновить ее до пакета "Плюс" для расширенного доступа

Просмотр доступен не только абонентам мобильной связи, но и пользователям любых операторов по всей Украине.

Бой Усика традиционно вызывает большой интерес, а онлайн-трансляция позволяет следить за событием в прямом эфире с любого устройства – телевизора, смартфона или компьютера через Киевстар ТВ.

Когда бой Усик – Верховен?

Поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном запланирован на субботу 23 мая, и пройдет в необычной локации – у подножия пирамид в Гизе, Египет.

Во сколько часов бой Усика?

Выход спортсменов на ринг и старт главного боя ожидаются примерно в 00:48 – 00:50 по киевскому времени, то есть уже в ночь на воскресенье, 24 мая.