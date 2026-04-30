Не MEGOGO: бой Усик – Верховен покажет другая платформа

Украинский боксер Александр Усик готовится провести свой первый поединок в 2026 году. Его оппонентом станет не профессиональный боксер, а нидерландский кикбоксер Рико Верховен.

Поединок запланирован на 23 мая в Египте – до него осталось меньше месяца. Также уже появилась информация о том, кто будет транслировать этот бой в Украине, о чем сообщил комментатор Максим Диденко.

Кто покажет бой Усик – Верховен в Украине?

По данным источника, "Киевстар ТВ" будет транслировать весь боксерский вечер, который состоится в Гизе (Египет). Кроме главного поединка, зрители смогут увидеть еще семь боев андеркарда, о которых ранее сообщал журнал The Ring.

Комментатор Максим Диденко отметил, что такое решение выглядит довольно необычным, ведь в течение последних пяти лет поединки Усика были доступны для просмотра на платформе MEGOGO.

Кто кроме "Киевстар ТВ" покажет бой Усика?

Официальным транслятором боксерского вечера в Гизе станет компания DAZN, сервис которой доступен в Украине по подписке.

Ожидается, что главный бой начнется примерно в 21:45 по киевскому времени.

Что известно о бое против Верховена?

Для Усика этот поединок станет первым с июля прошлого года, когда он нокаутировал Даниэля Дюбуа. Бой состоится на уникальной площадке, обустроенной прямо возле легендарных египетских пирамид.

Организация WBC санкционировала поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном, поэтому украинец будет защищать именно этот пояс. Его Усик получил в 2024 году в бою против Тайсона Фьюри, после чего дважды успешно отстоял титул – в реванше с Фьюри и в поединке против Дюбуа.

В то же время пояса по версиям WBA, IBO и IBF в этом бою на кону не будут стоять.

Кто такой Рико Верховен?

Он не имеет значительных достижений в профессиональном боксе. На этом уровне он провел лишь один бой еще в 2014 году, когда одолел Яноша Финферу.

Зато в кикбоксинге голландец долгое время доминировал в тяжелом весе престижной серии GLORY. Он установил рекорд, защитив чемпионский титул 13 раз, и в течение 12 лет удерживал лидерство, установив ряд достижений в своем дивизионе.