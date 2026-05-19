Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Sport News 24 Бокс Можно ли посмотреть бой Усик – Верховен бесплатно в Украине
19 мая, 15:41
2

Можно ли посмотреть бой Усик – Верховен бесплатно в Украине

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Бой Усик – Верховен состоится 23 мая возле египетских пирамид, трансляция доступна через DAZN и Киевстар ТВ, но бесплатно посмотреть нельзя.
  • Перед главным событием в андеркарте запланированы бои с участием Даниэля Лапина и других международных боксеров.

23 мая нас ждет главное боксерское событие первой половины 2026 года. Украинец Александр Усик проведет добровольную защиту титула WBC в хевивейте против нидерландца Рико Верховена.

Соперник украинца больше известен как кикбоксер, однако бой состоится по правилам бокса. Уникальным станет место проведения – арена прямо возле древних египетских пирамид в Гизе, пишет 24 Канал.

Смотрите также Аншлаг у пирамид: на бой Усика уже почти не попасть

Кто будет транслировать поединок Усик – Верховен?

Глобальным владельцем телевизионных прав выступает компания DAZN. Просмотр на их фирменной платформе потребует оплаты по принципу pay-per-view. Стоимость просмотра боя в Украине составит 913 гривен.

Украинским транслятором боя будет платформа Киевстар ТВ. Посмотреть бой Усик – Верховен смогут владельцы подписки Премиум HD, которая стоит 200 гривен в месяц. Для просмотра ОТТ-платформа создала отдельный телеканал, на котором будет также демонстрироваться пресс-конференция боксеров и официальная процедура взвешивания.

Посмотреть бой Усик – Верховен бесплатно на официальных ресурсах невозможно.

Какие еще поединки состоятся в карде вечера в Гизе?

Перед главным событием вечера организаторы подготовили довольно длинный и насыщенный андеркард, в котором состоится также бой украинца Даниэля Лапина.

Андеркард боя Усик – Верховен

  • Гамза Шираз (Великобритания) - Алем Бегич (Германия)
  • Джек Каттералл (Великобритания) - Шахрам Гиясов (Узбекистан)
  • Фрэнк Санчес (Куба) - Ричард Торрез-младший (США)
  • Мизуки Хирута (Япония) - Маи Солиман (Австралия)
  • Даниэль Лапин (Украина) - Бенджамин Мендес Тани (Франция)
  • Басем Мамдух (Египет) - Джамар Телли (США)
  • Султан Альмохаммед (Саудовская Аравия) - Диди Импракс (Индонезия)
  • Махмуд Мубарак (Египет) - Али Серункуга (Уганда)
  • Омар Хикал (Египет) - Майкл Калвалья (Кения)

Связанные темы:

Бокс Усик – Верховен Александр Усик