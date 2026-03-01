Фьюри пошел против Усика: известный англичанин будет готовить Верховена к бою против украинца

Украинец Александр Усик объявил дату своего следующего боя. Уже в мае этого года боксер вернется в ринг на бой в Египте.

Александр решил не выходить на ринг против топ-боксеров и выбрал более медийного соперника. Им стал голландец Рико Верховен, который прославился в кикбоксинге, сообщает The Ring.

Кто будет готовить Верховена?

Встреча должна пройти 23 мая в египетской Гизе. где расположены известные пирамиды. Стали известны подробности подготовки Верховена к бою с украинцем.

Готовить Рико к поединку будет известным тренер Питер Фьюри, который является дядей знаменитого боксера Тайсона Фьюри. Специалист в свое время работал в штабе племянника.

Именно он готовил Тайсона к победному бою с Владимиром Кличко в 2015 году. Также известно, что Питер ранее уже сотрудничал с Верховеном в промоушене Glory в кикбоксинге.

Отметим, что Рико выиграл 66 из 76-ти боев в кикбоксинге. После этого голландец провел один поединок в ММА и один – в профессиональном боксе. Обе встречи Верховен выиграл.

Что известно о карьере Усика?