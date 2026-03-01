Олександр вирішив не виходити на ринг проти топ-боксерів та обрав більш медійного суперника. Ним став нідерландець Ріко Верховен, який прославився у кікбоксингу, повідомляє The Ring.
До теми Хто такий Верховен, з яким проведе бій Усик
Хто готуватиме Верховена?
Зустріч має пройти 23 травня у єгипетській Гізі. де розташовані відомі піраміди. Стали відомі подробиці підготовки Верховена до бою із українцем.
Готувати Ріко до поєдинку буде відомим тренер Пітер Ф'юрі, який є дядьком знаменитого боксера Тайсона Ф'юрі. Спеціаліст свого часу працював у штабі племінника.
Саме він готував Тайсона до переможного бою із Володимира Кличка у 2015 році. Також відомо, що Пітер раніше вже співпрацював із Верховеном в промоушні Glory в кікбоксингу.
Відзначимо, що Ріко виграв 66 з 76-ти боїв у кікбоксингу. Після цього нідерландець провів один поєдинок в ММА та один – у професійному боксі. Обидві зустрічі Верховен виграв.
Що відомо про кар'єру Усика?
- Усик виграв усі 24 бої на професійному рівні, 15 з них – нокаутом. У липні 2025 року Олександр втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу завдяки перемозі над Даніелем Дюбуа.
- Наступним суперником Олександра мав стати новозеландець Джозеф Паркер або Деонтей Вайлдер. Проте перший програв Фабіо Вордлі, з яким Усик не забажав битися.
- Зрештою українець добровільно звільнив пояс WBO. У свою чергу Вайлдер вирішив вийти у ринг проти Дерека Чісори у квітні, саме тому вибір Усика пав на Верховена.
- Очікувалось, що Ріко претендуватиме на пояс WBC, який належить Усику. Проте Boxing Scene повідомляє, що титул не стоятиме на кону і ця подія просто матиме статус спеціального бою.