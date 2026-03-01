Александр решил не выходить на ринг против топ-боксеров и выбрал более медийного соперника. Им стал голландец Рико Верховен, который прославился в кикбоксинге, сообщает The Ring.
Кто будет готовить Верховена?
Встреча должна пройти 23 мая в египетской Гизе. где расположены известные пирамиды. Стали известны подробности подготовки Верховена к бою с украинцем.
Готовить Рико к поединку будет известным тренер Питер Фьюри, который является дядей знаменитого боксера Тайсона Фьюри. Специалист в свое время работал в штабе племянника.
Именно он готовил Тайсона к победному бою с Владимиром Кличко в 2015 году. Также известно, что Питер ранее уже сотрудничал с Верховеном в промоушене Glory в кикбоксинге.
Отметим, что Рико выиграл 66 из 76-ти боев в кикбоксинге. После этого голландец провел один поединок в ММА и один – в профессиональном боксе. Обе встречи Верховен выиграл.
Что известно о карьере Усика?
- Усик выиграл все 24 боя на профессиональном уровне, 15 из них – нокаутом. В июле 2025 года Александр в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира благодаря победе над Даниэлем Дюбуа.
- Следующим соперником Александра должен был стать новозеландец Джозеф Паркер или Деонтей Уайлдер. Однако первый проиграл Фабио Уордли, с которым Усик не захотел драться.
- В конце концов украинец добровольно освободил пояс WBO. В свою очередь Уайлдер решил выйти в ринг против Дерека Чисоры в апреле, именно поэтому выбор Усика пал на Верховена.
- Ожидалось, что Рико будет претендовать на пояс WBC, который принадлежит Усику. Однако Boxing Scene сообщает, что титул не будет стоять на кону и это событие просто будет иметь статус специального боя.