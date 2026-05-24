"Брат, ты проиграл": как мир бокса реагирует на остановку боя Усик – Верховен

Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBC в хевивейте, но результат боя с Рико Верховеном понравился не всем. Многие боксеры, тренеры и промоутеры выразили разочарование из-за работы рефери, который остановил бой практически с гонгом.

Нидерландский кикбоксер удивил своей ударной работой против трижды абсолютного чемпиона. Для некоторых выступление Рико показалось достаточно убедительным, чтобы говорить об украденной победе, пишет 24 Канал.

Что сказали в мире бокса о победе Усика?

Эпизод с остановкой боя досрочно в 11 раунде после того, как Верховен побывал в нокдауне, но поднялся и попал под град ударов украинца, вызвал оживленную дискуссию.

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну заявил, что это была победа Рико, но "аутсайдеры никогда не побеждают", намекая на то, что Верховен так же был лишен возможности выиграть, как сам Нганну в поединке против Тайсона Фьюри, где британцу отдали предпочтение раздельным решением.

Боксер и блогер Джейк Пол назвал себя самым большим фанатом Усика, но заявил "Брат, ты проиграл" и добавил, что, по его мнению, Верховен выиграл все раунды, а рефери остановкой боя "обокрал" нидерландца.

Экс-чемпион мира Тони Белью был категоричен, что бой нельзя было останавливать, ведь это был первый раз, когда Усик уступал в активности в течение поединка, поэтому Рико заслужил выйти на 12-й раунд – а теперь должен был бы получить шанс на реванш.

Журналист и инсайдер Ариэль Хельвани заявил о "позорном решении рефери" и "ограблении Верховена, которого лишили шанса шокировать мир".

Еще один бывший соперник Усика Майрис Бриедис призвал украинца задуматься о конце карьеры, если то, что он продемонстрировал в ринге, было не намеренным созданием шоу, а настоящим уровнем его формы.

Скандальный супертяж Дерек Чисора, тоже в свое время избитый Усиком, едва ли не громче всех заявил о том, что Верховен выиграл, остановка боя была преждевременной, а Рико просто обокрали. Теперь украинцу якобы "придется" согласиться на реванш.

Чемпион WBC Райан Гарсия, который лично присутствовал в ринг-сайде, написал, что во время боя думал о проигрыше Усика.

Бывший боец ММА Диллон Денис назвал результат поединка в Гизе "самой подтасованной х**нью, которую он когда-либо видел". По его мнению, Верховен деклассировал одного из лучших боксеров мира.

Тренер Рико Питер Фьюри утверждает, что самый важный человек в современном боксе Турки Аль-Шейх захотел реванша Усика и Верховена, потому что его не устроило то, как бой был остановлен.

А вот один из самых высокооплачиваемых боксеров планеты Сауль Альварес утверждает, что рефери спас Верховена от нокаута и не считает действия судьи в ринге преждевременными.