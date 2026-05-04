Усик – Верховен: сколько стоят билеты на бой и где их купить

Александр Усик встретится в бою с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном 23 апреля в Египте. Это станет первым поединком украинского спортсмена в этом году.

Подготовка к бою уже началась. Билеты на поединок уже можно приобрести, сообщает Ring Magazine.

Смотрите также Усик – Верховен: как смотреть в Украине, время, дата боя и телеканал

Сколько стоят билеты на бой Усика с Верховеном?

Боксерский вечер Glory in Giza состоится возле Пирамиды Гизы, а билеты на него стоят от 2 100 до 5 800 египетских фунтов (примерно 1 900 – 4 750 гривен).

Главным событием станет поединок Усик – Верховен, в котором на кону будут стоять титулы The Ring и WBC в супертяжелом весе, которыми владеет украинский чемпион.

Цена на билеты поединка Усик – Верховен / Фото скриншот с сайта Tazkarti

Какие ожидания от боя Усика против Верховена?

Ранее бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский в комментарии 24 Канала оценил шансы Рико Верховена в ринге против Усика. Специалист отметил, что поскольку бой будет проходить по правилам бокса, голландец потеряет свое главное преимущество – удары ногами, что делает противостояние кикбоксера и боксера спортивно неравным.

Сосновский подчеркнул, что Усик уже доказал статус лучшего боксера мира, одолев Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. По мнению тренера, на нынешнем этапе карьеры украинец имеет полное право выбирать наиболее финансово выгодные поединки, даже если они имеют больше развлекательный, чем спортивный характер.

Что известно о поединке Усика?

По информации BBC Sport, для Усика это будет первый выход на ринг после победы над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года.

Украинский боксер объяснил свой выбор соперника стремлением самостоятельно выбрать бой – его оппонентом станет 37-летний нидерландец, который более 12 лет доминировал в кикбоксинге в промоушене Glory. При этом боксерский опыт соперника ограничивается лишь одним профессиональным поединком в 2014 году, завершенным нокаутом в его пользу.

В Украине бой будет транслировать Киевстар ТВ, а международную аудиторию будет охватывать стриминговый сервис DAZN.

Кто такой Усик и Верховен?