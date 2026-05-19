Во сколько смотреть бой Александр Усик – Рико Верховен

Александр Усик проведет бой по линии защиты титула WBC в супертяжелом дивизионе против нидерландца Рико Верховена. Это будет первый из трех запланированных украинцем поединков перед завершением профессиональной карьеры.

Усик согласился на необычного соперника, который сделал себе имя не в боксе, а в кикбосинге. Не меньше удивления вызывает и место проведения боя, сообщает 24 Канал.

Кто будет в андеркарде боя Усик – Верховен?

Оппонентом Александра Усика станет нидерландец Рико Верховен, который на протяжении лет удерживал за собой титул чемпиона мира по кикбоксингу в хевивейте. Спортсмены проверят друг друга на прочность в египетской Гизе, прямо рядом с величественными древними пирамидами.

Организаторы подготовили достаточно длинный андеркард, в который попал и еще один украинец – Даниэль Лапин.

Андеркард боя Усик – Верховен

Гамза Шираз (Великобритания) - Алем Бегич (Германия)

Джек Каттералл (Великобритания) - Шахрам Гиясов (Узбекистан)

Фрэнк Санчес (Куба) - Ричард Торрез-младший (США)

Мизуки Хирута (Япония) - Маи Солиман (Австралия)

Даниэль Лапин (Украина) - Бенджамин Мендес Тани (Франция)

Басем Мамдух (Египет) - Джамар Телли (США)

Султан Альмохаммед (Саудовская Аравия) - Диди Импракс (Индонезия)

Махмуд Мубарак (Египет) - Али Серункуга (Уганда)

Омар Хикал (Египет) - Майкл Калвалья (Кения)

Во сколько начнется главный бой вечера Усик – Верховен?

Бой запланирован на субботу, 23 мая. Предварительно ожидается, что украинец и нидерландец выйдут на ринг около 23 часов по киевскому времени.

Но из-за насыщенности карда и непредсказуемости других боев, которые могут длиться как полную дистанцию, так и завершиться досрочно нокаутами, точное время назвать трудно. Наиболее вероятным является сценарий, при котором Александр Усик и Рико Верховен поднимутся в ринг не раньше 23:45.